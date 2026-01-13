Украина в тройке лучших: фотограф Дмитрий Гайдук одержал победу в конкурсе Europol Photo Competition 2025

В тройку лауреатов также вошли фотографы из Дании и Португалии.

Конкурс Europol Photo Competition традиционно демонстрирует повседневную работу полицейских, пограничников и других служб безопасности, которые делают Европу более безопасной. В этом году в соревнование поступили работы со всего мира.

Украинский фотограф Дмитрий Гайдук вошел в тройку победителей. "Телеграф" расскажет об этом подробнее.

О конкурсе Capture25

Europol Photo Competition — ежегодное международное соревнование для сотрудников правоохранительных органов, увлекающихся фотографией. Конкурс открыт для участников из стран ЕС и государств-партнеров.

Тема конкурса — Making Europe Safer (Capture25). Участников пригласили показать через фотообъектив, как полицейские, пограничники и другие службы защищают граждан каждый день — как в государствах Евросоюза, так и за их пределами.

Тройка лауреатов 2025 года

Жюри конкурса определило трех победителей из разных стран:

Иоганн Якоб Кляйст (Дания);

(Дания); Клаудиу Александре (Португалия);

(Португалия); Дмитрий Гайдук (Украина).

Каждый из них получил признание в отдельных номинациях по результатам разных голосований.

Специальное признание для украинца

Дмитрий Гайдук одержал победу в номинации "Heads of Communication of the Law Enforcement agencies" (ELEC network) Vote — его работу отметила сеть руководителей коммуникаций правоохранительных органов Европейского Союза.

Фото: Дмитрий Гайдук

Это признание особенно ценно, ведь подчеркивает высокий профессиональный уровень украинского фотографа и доверие европейских партнеров к видению безопасности украинскими правоохранителями.

Фото: Иоганн Якоб Кляйст

Другие победители также получили награды в своих категориях: Клаудиу Александре победил в голосовании публики (Public Vote), а Иоганн Якоб Кляйст одержал победу во внутреннем голосовании сообщества Europol (Europol Community Vote).

Фото: Клаудиу Александре

Почему это важно для Украины

Победа Дмитрия Гайдука в конкурсе Europol имеет важное символическое значение для Украины. Успех украинского фотографа подчеркивает профессионализм отечественных стражей порядка и их интеграцию в европейскую систему безопасности.

Конкурс напоминает международному сообществу, что безопасность Европы сегодня невозможна без участия нашей страны. Фотографии победителей используют в коммуникационных кампаниях Евросоюза, чтобы показать реальное лицо службы в полиции, на границах, в международных операциях.

Лауреаты конкурса традиционно получают приглашение в штаб-квартиру Europol в Гааге, где принимают участие во встречах и презентациях своих работ. Работы победителей широко демонстрируют на онлайн-платформах Europol и социальных сетях организации, что обеспечивает фотографам и их ведомствам дополнительное международное признание и видимость.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что пять кадров из Украины попали в топ-100 фото года от TIME. Они фиксируют последствия российской агрессии и стойкость украинцев.