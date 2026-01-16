Удача ходит за ними по пятам: три самые везучие знака Зодиака

Этим людям Фортуна улыбается чаще, чем другим

Удача — штука переменчивая и случайная. Кому-то везет чаще, а кому-то реже. Однако в жизни каждого человека случаются интересные случайности, которые называют удачей. Некоторым людям везет чаще, чем другим, иногда на это влияет знак Зодиака, под которым рожден человек.

"Телеграф" рассказывает, каких трех знаком Зодиака называют наиболее везучими.

Как оказалось, в списке везунчиков три знака Зодиака — это Стрельцы, Рыбы и Львы. Об этом сообщает Times of India.

Стрелец

Секрет удачи Стрельцов в том, что ими управляет Юпитер — планета процветания, успехов и перспектив. Это самый везучий знак Зодиака. Именно Стрельцам чаще всего достаются "счастливые билеты", и именно они чаще всего оказываются в нужном месте в нужное время. Представители этого знака всегда уверены в себе, не боятся рисковать и Вселенная вознаграждает их за смелость.

Рыбы

Рыбы находятся по покровительством Нептуна и также Юпитера, поэтому их везение — магическое и очень тонкое. Главный секрет везения — хорошо развитая интуиция. А еще Рыбы мастерски обходят опасности и оказываются там, где нужно, когда это необходимо. В этом им также помогает чуткая интуиция. Кроме того, представители это знака умеют "плыть по течению", что часто очень помогает им в жизни.

Лев

Этим знаком Зодиака управляет Солнце. Поэтому Львы не просто ждут, что им повезет, а буквально притягивают к себе удачу и везение. Чаще всего Львам везет на карьерном пути, они часто получают сюрпризы и подарки судьбы. Представителям этого знака часто везет на щедрых покровителей и яркие шансы проявить себя.

