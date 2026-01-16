Удача ходить за ними по п’ятах: три найбільші везунчики за знаком Зодіаку

Цим людям Фортуна усміхається частіше, ніж іншим

Успіх — штука мінлива і випадкова. Комусь щастить частіше, а комусь рідше. Однак у житті кожної людини трапляються цікаві випадковості, які називають везінням. Деяким людям щастить частіше, ніж іншим, іноді на це впливає знак Зодіаку, під яким народжена людина.

"Телеграф" розповідає, яких трьох знаків Зодіаку називають найбільш везучими.

Як виявилося, у списку везунчиків три знаки Зодіаку — це Стрільці, Риби та Леви. Про це повідомляє Times of India.

Стрілець

Секрет удачі Стрільців у тому, що ними керує Юпітер – планета процвітання, успіхів та перспектив. Це найбільш везучий знак Зодіаку. Саме Стрільцям найчастіше дістаються "щасливі квитки", і саме вони найчастіше опиняються у потрібному місці у потрібний час. Представники цього знаку завжди впевнені у собі, не бояться ризикувати, і Всесвіт винагороджує їх за сміливість.

Риби

Риби знаходяться під заступництвом Нептуна і Юпітера, тому їхнє везіння — магічне і дуже тонке. Головний секрет цього везіння – гарно розвинена інтуїція. А ще Риби майстерно оминають небезпеки і виявляються там, де потрібно, коли це потрібно. У цьому їм також допомагає чуйна інтуїція. Крім того, представники цього знаку вміють "плисти за течією", що часто дуже допомагає їм у житті.

Лев

Цим знаком Зодіаку керує Сонце. Тому Леви не просто чекають, що їм пощастить, а буквально притягують до себе удачу та везіння. Найчастіше Левам щастить на кар’єрному шляху, вони часто отримують сюрпризи та подарунки долі. Представникам цього знаку щастить на щедрих покровителів та яскраві шанси проявити себе.

