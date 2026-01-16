Похоронен на одном кладбище с золотым голосом Украины. Как выглядит могила Геннадия Москаля

Последний приют он обрёл в родных Черновцах

Известный украинский политик, бывший руководитель Луганской областной государственной администрации и Закарпатской ОГА Геннадий Москаль похоронен в Черновцах. Он ушёл из жизни весной 2024 года после продолжительной болезни.

Что известно о смерти и похоронах политика:

Геннадий Москаль скончался в возрасте 72 лет

прощание состоялось 19 марта 2024 года

похоронили его на Центральном кладбище Черновцов.

Москаль запомнился как яркий и эмоциональный государственный деятель, чьи публичные выступления часто отличались резкостью высказываний. Ранее экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщал, что политик проходил лечение от онкологического заболевания. Геннадий Геннадиевич умер после тяжёлой болезни на 73-м году жизни.

Геннадий Москаль

Последний приют он обрёл в родных Черновцах — городе, где в молодости окончил техникум железнодорожного транспорта и начинал службу в милиции. Его могила находится на Центральном кладбище, где также покоится легендарный украинский певец Назарий Яремчук и погибшие украинские воины.

Прощание с Геннадием Москалем

В октябре 2024 года Пётр Порошенко приехал в Черновцы на мероприятия в честь Героев Украины и заодно посетил место захоронения Москаля, который в 2019 году вышел из партии "Солидарность". Тогда и были обнародованы фотографии с кладбища.

Петр Порошенко на могиле Геннадия Москаля

Судя по снимкам, сделанным спустя несколько месяцев после похорон, могила находилась в ухоженном состоянии: аккуратная территория, живые цветы. На тот момент там был установлен деревянный крест с портретом улыбающегося Геннадия Москаля в вышиванке и памятная табличка с датами жизни.

Могила Геннадия Москаля

Постоянный памятник тогда ещё не появился. Хотя церковь не устанавливает жёстких сроков для его возведения, согласно распространённой традиции, надгробие обычно устанавливают не ранее чем через год после захоронения.

