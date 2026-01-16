Похований на одному цвинтарі із золотим голосом України. Як виглядає могила Геннадія Москаля

Останній притулок він знайшов у рідних Чернівцях

Відомий український політик, колишній керівник Луганської обласної державної адміністрації та Закарпатської ОДА Геннадій Москаль похований у Чернівцях. Він пішов із життя навесні 2024 року після тривалої хвороби.

Що відомо про смерть і похорон політика:

Геннадій Москаль помер у віці 72 років

прощання відбулося 19 березня 2024 року

поховали його на Центральному цвинтарі Чернівців

Москаль запам’ятався як яскравий та емоційний державний діяч, чиї публічні виступи часто відрізнялися різкістю висловлювань. Раніше ексгенпрокурор України Юрій Луценко повідомляв, що політик проходив лікування від онкологічного захворювання. Геннадій Геннадійович помер після тяжкої хвороби на 73-му році життя.

Геннадій Москаль

Останній притулок він знайшов у рідних Чернівцях — місті, де в молодості закінчив технікум залізничного транспорту та розпочинав службу в міліції. Його могила знаходиться на Центральному цвинтарі, де також лежать легендарний український співак Назарій Яремчук та загиблі українські воїни.

Прощання з Геннадієм Москалем

У жовтні 2024 року Петро Порошенко приїхав до Чернівців на заходи на честь Героїв України та заодно відвідав місце поховання Москаля, який у 2019 році вийшов із партії "Солідарність". Тоді й оприлюднили фотографії з цвинтаря.

Петро Порошенко на могилі Геннадія Москаля

Судячи зі знімків, зроблених за кілька місяців після похорону, могила знаходилася в доглянутому стані: акуратна територія, живі квіти. На той момент там був встановлений дерев’яний хрест із портретом усміхненого Геннадія Москаля у вишиванці та пам’ятна табличка з датами життя.

Могила Геннадія Москаля

Постійний пам’ятник тоді ще не з’явився. Хоча церква не встановлює жорстких термінів для його зведення, згідно з поширеною традицією, надгробок зазвичай встановлюють не раніше ніж через рік після поховання.

