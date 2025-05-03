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Два года была без памятника и в запущенном состоянии: как выглядит могила экс-президента Кравчука

Автор
Катерина Любимова
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Как выглядит могила бывшего президента Украины Кравчука
Как выглядит могила бывшего президента Украины Кравчука. Фото Коллаж "Телеграфа", фото Getty Images

Похоронен экс-президент Украины на одном из старейших кладбищ Киева

Леонид Кравчук, который был выходцем из крестьянской семьи и в молодости работал грузчиком, вошел в историю как первый президент независимой Украины. Именно он стал одной из ключевых фигур, повлиявших на распад Советского Союза.

В 2022 году экс-президент скончался на 89-м году жизни. "Телеграф" решил выяснить, как сейчас выглядит могила Леонида Кравчука, которая два года была в запущенном состоянии.

Леонид Кравчук — что известно о бывшем президенте Украины

Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук родился 10 января 1934 года в селе Великий Житин (Ровенская область). После окончания школы он стал студентом Ровенского кооперативного техникума, где учился на "Бухгалтерскомучете", а затем получил образование по специальности "Политэкономия" в Киевском государственном университете.

Леонид Кравчук в молодости,
Леонид Кравчук в молодости, Фото: Getty Images

Политическую карьеру Кравчук начал в 1970-х годах, присоединившись к Коммунистической партии, и уверенно продвигался по служебной лестнице. Депутатом впервые его избрали в 1985 году, а в 1990 году Леонид стал председателем Верховного Совета УССР. Занимая этот пост, он принял постановление и Акт провозглашения независимости Украины.

Спустя год, а именно 1 декабря 1991 года, Кравчук был избран главой нашей страны, он набрал 61,6% голосов избирателей. Период его каденции пришелся на непростое время, поскольку в Украине был экономический кризис, тотальная безработица и гиперинфляция.

Леонид Кравчук
Леонид Кравчук стал первым президентом независимой Украины, Фото: Getty Images

Однако Кравчук стал одной из ключевых фигур, которая положила конец существованию СССР, это произошло после подписания в 1991 году Беловежской договоренности. Тогда впервые прозвучал голос Украины как суверенного государства на международной арене.

Леонид Кравчук
Леонид Кравчук положил конец существованию СССР, Фото: Getty Images

Также при президентстве Леонида Кравчука были утверждены национальные символы Украины — флаг, гимн и герб, а также сформированы Вооруженные Силы. Еще началось сотрудничество с Международным валютным фондом и Всемирным банком.

Хотя Кравчука многие критикуют за позицию по ядерному оружию, а также за подписание Массандровских соглашений и "Трехстороннего заявления" президентов Украины, России и США.

Леонид Кравчук
Как выглядел Леонид Кравчук, Фото: Getty Images

Как выглядит могила Леонида Кравчука и от чего он умер

Первый президент независимой Украины скончался 10 мая 2022 года в возрасте 88 лет. За год до этого Леонид Кравчук перенес сложную операцию на сердце и проходил лечение в одной из больниц Германии. Но после нее политик так и не смог полностью восстановиться.

Леонид Кравчук
Леонид Кравчук умер в 2022 году, Фото: Getty Images

Похоронили Леонида Кравчука на одном из старейших кладбищ Киева — Байковом, которое является местом захоронения самым почетных украинских деятелей. Однако два года могила экс-президента Украины оставалась в запущенном состоянии.

В 2023 году журналисты "Телеграфа" побывали на месте захоронения Леонида Кравчука. На тот момент могилу подтапливало дождем, памятника не было, а табличка и крест просто лежали на бетонной плите, закрепленные деревянными подпорками.

Могила Леонида Кравчука
Могила Кравчука была в ужасном состоянии, Фото: Getty Images
Могила Леонида Кравчука
Два года на могиле Кравчука не было памятника, Фото: Getty Images

Но в 2024 году на могиле бывшего президента Леонида Кравчука наконец установили постамент из белого мрамора с отчеканенным лицом политика. Место захоронения окружили каменным забором, рядом установили цветы, поэтому могила бывшего политика сейчас выглядит ухоженно.

Могила Леонида Кравчука
Как сейчас выглядит могила Кравчука, Фото: Getty Images
Могила Леонида Кравчука
Леонид Кравчук похоронен на Байковом кладбище, Фото: Getty Images

"Телеграф" писал ранее, как выглядит памятник поэту и политику Борису Олейнику. На его могиле установили необычный величественный монумент.

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#Леонид Кравчук #Президент Украины #Могила