"Гробы заказаны", "я не палата №6", "желаю неуспехов": какими фразами запомнился Украине Геннадий Москаль

Многие острые фразы политика разнесли по социальным сетям, где они стали мемами

В воскресенье, 17 марта, ушел из жизни Геннадий Москаль, народный депутат Украины VI и VII созывов, экс-глава Луганской облгосадминистрации, экс-глава Закарпатской ОГА. "Телеграф" предлагает вспомнить, чем он запомнился и какими яркими высказываниями отметился при жизни.

За время своей политической деятельности и работе на должностях главы обладминистраций Москаль сделал много жестких заявлений, никогда при этом не стесняясь камеры. Он умел сказать то, что на самом деле думает, особенно если это касалось власти, политиков страны или темы россиян.

Множественные острые фразы Москаля растащили на цитаты и они стали популярными в социальных сетях.

Краткая биография Геннадия Москаля

11 декабря 1950 года родился в селе Задубровка Заставнивского района Черновицкой области;

2000-2001 гг. — заместитель министра внутренних дел, начальником УМВД в Днепропетровской области;

2001-2002 гг. — глава Закарпатской ОГА;

Февраль 2005 г. — заместитель министра внутренних дел Украины — начальник криминальной милиции.

Ноябрь 2005 г. — глава Луганской ОГА;

2007 г. — народный депутат от "Наша Украина";

Январь 2009 г. — заместитель председателя Службы безопасности Украины.

2012 г. — народный депутат от партии "Батькивщина".

Июнь 2019 г. — Москаль написал заявление о выходе из состава партии БПП Солидарность (сейчас — Европейская Солидарность).

Июнь 2019 г. — уволен по собственному желанию с должности главы Закарпатской ОГА.

ТОП высказываний Геннадия Москаля

В 2015 году Геннадий Москаль поздравляя украинцев с годовщиной независимости, объяснил, кто мешает членству Украины в Евросоюзе: "Что нам мешало 24 года стать полноправными членами Евросоюза? Я думаю, на нашем пути были дураки, авантюристы и популисты. Если мы уберем их с политической арены Украины, то мы в следующем году будем стоять здесь, на этом месте, уже в объединенной Европе".

В том же 2015 году Москаль "поздравил" с днем рождения главаря так называемой "ЛНР" Игоря Плотницкого, адресовав ему красноречивый гуцульский тост: "Подходили сегодня в администрации журналисты и спросили, поздравил ли я Плотницкого с праздником. Оказывается, вчера у него был день рождения. Отвечаю – нет, ни телеграмм, ни открыток я не посылал, это слишком большая честь для него. Но, поскольку мне напомнили про этот день, то скажу так – во-первых, лучше бы он не родился. А, во-вторых, у гуцулов есть очень много остроумных тостов, один из которых как раз подходит к главной персоне вчерашнего "торжества — желаю вам неуспехов в труде и геморроя в сердце!".

"Я не палата №6 и делаю все, чтобы туда не попасть".

"Вот Кравчук очень хорошо сказал: плыли, плыли и на берегу утонули. Извините, я бы сказал: "Плыли, плыли, а они на берегу вс*ались".

"Кроме пустоты, я ничего не вижу. Я думаю, получив эту власть, они сами даже не знают, что с ней делать", — так политик критиковал нынешнего президента Владимира Зеленского, будучи уверенным, что тот не сможет завершить войну на Донбассе.

"Сжег. И когда посмотрел — один галстук у меня был зеленый, который я надевал на большие праздники, посмотрел с обратной стороны — Brioni. Думаю: елки-палки! Все равно не жалко!", — заявил Москаль после победы Зеленского на президентских выборах. По его словам, он сжег все зеленое в своем гардеробе.

"Ты от кого? От СБУ, или от МВД, а говори честно! С 7-й службы, или с какой? С какой? Чего смотришь на меня, как баран на новые ворота? Скажи. Пошел ты на х*й со своим телеканалом, ты понял меня, или нет? Иди к й**ой матери.Ну что ты еще хочешь услышать от меня?Провокатор х*ев. Подошел. Ты что дол**б?", — сказал Москаль в ходе разговора с "журналистом" в Черновцах.

"Тупости некоторых решений я перестал уже даже удивляться!", — сказал Геннадий Москаль в интервью "Обозревателю" в 2015 году.

"У здорового человека логики в этом нет, если у них больная голова.. ну только у больной головы могло родиться такое воображение, как "ДНР", "ЛНР" и прочая гадость.

"Я не знаю, кто там говорил такой умный о "Лугандонии". Выходит, что, ну это дибил мог только такое сказать. Здесь живут жители Луганской области, а не "Лугандонии". Кто это говорил, то сам га**он конченый. Приезжай сюда и иди воюй, а не выступай по телевизору".

"Я постоянно здесь нахожусь и слышу, что "ЛНР" наступает. То в четверг, то в пятницу. Мы их ждем с нетерпением уже давным-давно. Но что-то я их не вижу. Все у нас готово для приема. Даже уже гробы заказаны".

Москаль и Медведчук — что было общего

В 2019 году Геннадий Москаль рассказал, что его объединяет с Виктором Медведчуком от ОПЗЖ. Об этом пишет Bihus.

"Ничто сегодня в Украине так не объединяет людей, как общие враги. Совместный враг объединяет тех, кто еще полгода до выборов не разговаривал друг с другом. Медведчук сегодня – против Зеленского и его команды, и я – против Зеленского и его команды. Вот и все, что нас объединяет", – сказал Москаль.

В 2021 году Москаль прокомментировал дело Медведчука в суде. Он отметил, что суд пытается затянуть дело по причине отсутствия доказательств.

"Это абсолютная дурость. Он что съест материалы дела, когда будет ознакомляться? В этих материалах кроме распечатки с интернета и вырезки с газет абсолютно ничего нет. Я не знаю, что там можно уничтожить, съесть, или как Медведчук может препятствовать. Это абсолютная глупость", — считал политик.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 25 февраля в Украине попрощались с политиком и узником советских лагерей Степаном Хмарой, который боролся за независимость нашей страны. Он ушел из жизни в возрасте 86 лет.