Умер Геннадий Москаль

Политику было 73 года

После тяжелой болезни скончался народный депутат Украины VI и VII созывов, экс-глава Луганской облгосадминистрации, экс-глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль.

Об этом в воскресенье, 17 марта, на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Украины Николай Княжицкий.

"Он занимал много государственных должностей, был настоящим патриотом и человеком талантливым. Во время Революции Достоинства именно Геннадий Геннадиевич предупреждал журналистов Эспрессо о планируемых нападениях на новый канал Майдана, а впоследствии обнародовал планы власти Януковича на уничтожение Эспрессо, 5 канала и других патриотических медиа…", — говорится в сообщении.

Нардеп Алексей Гончаренко также сообщил в своем Telegram-канале о смерти Геннадия Москаля. Отметим, что причину смерти украинского политика пока нигде не разглашают.

Геннадий Москаль

Биография и факты

Геннадий Москаль родился 11 декабря 1950 года в селе Задубровка Заставнивского района Черновицкой области в семье служащих.

В 1970 году он окончил Черновицкий техникум железнодорожного транспорта. В 1976 году окончил Киевскую высшую школу милиции МВД, а затем в 1982 году — Академию МВД.

В период с 2000 по 2001 год Москаль был заместителем министра внутренних дел, начальник УМВД в Днепропетровской области.

С июня 2001 по сентябрь 2002 — председатель областной государственной администрации в Закарпатской области.

В феврале 2005 года стал заместителем министра внутренних дел Украины — начальник криминальной милиции.

В ноябре того же года Геннадий Москаль занял должность председателя Луганской областной государственной администрации.

9 января 2007 года указом президента был назначен заместителем председателя Службы безопасности Украины.

В 2007 году Москаль стал народным депутатом Украины от блока "Наша Украина — Народная самооборона".

В 2012 году вновь прошел в Верховную Раду от партии "Батькивщина".

В 2019 году шел самовыдвиженцем в Раду IX созыва по мажоритарному округу №106 (Луганская область), но не прошел.

В сентябре 2014 года указом Порошенко Москаль был назначен главой Луганской областной государственной администрации.

Летом 2015 года Москаль возглавил Закарпатскую ОГА. А в апреле 2019 года он подал заявление об увольнении с этой должности по собственному желанию, но тогда глава государства его не подписал.

В июне 2019 года Москаль написал заявление о выходе из состава партии БПП Солидарность (сейчас — Европейская Солидарность).

Также в июне он был освобожден от должности председателя Закарпатской областной государственной администрации.

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