Ее должны готовить только женщины. В чем секрет легендарного блюда с Хмельнитчины

Каждый уголок Украины имеет свои уникальные блюда. Например, Хмельницкая область известна своей черной колбасой, занесенной в энциклопедию гастрономического наследия Украины.

Об этом сказано на сайте Украинского центра культурных исследований. Это блюдо готовят в селе Зиньков, поэтому второе название — "зиньковская колбаса".

По традиции изготовлением колбасы в Зинькове занимаются исключительно женщины — резнички (жены резника). Это блюдо признано частью нематериального культурного наследия Украины.

Черная колбаса

Особенностью зиньковской колбасы является цвет – она действительно черная. Дело в том, что издавна местные хозяйки перед запеканием и копчением смазывают колбасу кровью. Запекаясь, она придает колбасе черный цвет. Еще один секрет — в тщательном замешивании фарша.

Как пишет Голос Украины, кто первым начал использовать для смазывания кровь, не знают даже в Зенькове. Не помнят в селе и для чего это было сделано впервые, но так или иначе именно это решение сделало зеньковскую колбасу известной на всю Украину.

Зиньковская колбаса

Хотя ингредиенты Зиньковской простые – мясо, соль, перец и чеснок, ее вкус и аромат очень выразительные. Возможно, дело в многолетнем опыте, который передается от мамы к дочери.

Как бы там ни было, а когда-то такая колбаса кормила немало зиньковских семей. Для многих жителей села это блюдо и сегодня является семейным бизнесом. Мало кто, проезжая через Зиньков, не остановится, чтобы купить кольцо колбаски.

