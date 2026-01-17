Її мають готувати лише жінки. В чому секрет легендарної страви з Хмельниччини

Господині мають свої секрети, які роблять страву особливою

Кожен куточок України має свої унікальні страви. Наприклад, Хмельниччина відома своєю чорною ковбасою, яку занесена до енциклопедії гастрономічної спадщини України.

Про це йдеться на сайті Українського центру культурних досліджень. Цю страву готують у селі Зіньків, тому друга назва — "зіньківська ковбаса".

За традицією, виготовленням ковбаси у Зінькові займаються виключно жінки — різнички (дружини різника). Ця страва визнана частиною нематеріальної культурної спадщини України.

Чорна ковбаса

Особливістю зіньківської ковбаси є колір — вона дійсно чорна. Річ у тім, що здавна місцеві господині перед запіканням та копченням змащують ковбасу кров'ю. Запікаючись, вона надає ковбасі чорного кольору. Ще один секрет — у ретельному замішуванні фаршу.

Як пише "Голос України", хто першим почав використовувати для змащування кров, не знають навіть у Зінькові. Не пам'ятають у селі і для чого це було зроблено вперше, але так чи інакше, саме це рішення зробило зіньківську ковбасу відомою на всю Україну.

Зіньківська ковбаса

Хоча інгредієнти Зіньківської прості — м’ясо, сіль, перець і часник, її смак та аромат дуже виразні. Можливо, справа в багаторічному досвіді, що передається від мами до доньки.

Хай там як, а колись така ковбаса годувала чимало зіньківських родин. Для багатьох жителів села ця страва й сьогодні є родинним бізнесом. Мало хто, проїжджаючи через Зіньків, не зупиниться, щоб купити кільце ковбаски.

