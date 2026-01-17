Мыши в холодильнике попадали: украинка удивила TikTok содержимым холодильника (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Неожиданное содержимое холодильника Украинки шокировало соцсети
Украинцы часто используют соцсети, чтобы рассказать о приготовлении разных блюд. В одном из таких видео пользователи заметили шокирующие кадры.
Рядом с приготовленным блюдом на тарелке лежали мертвые мыши. Соответствующими кадрами поделились в одной из соцсетей.
Так, женщина рассказывала о сметанном соусе к далме и нечаянно показала шокирующее содержимое своего холодильника. Рядом с кастрюлей стояла тарелка с, как выяснилось позже, замороженными мышами.
@3396jas #готуємовдома #долма #толма #страва #страви ♬ оригинальный звук — Василина 🖤
Пользователи поначалу были в шоке от увиденного. Некоторые даже не могли поверить своим глазам.
"Одна я зашла в комментарии почитать о мышах?";
"Сделаю вид, что мне это показалось";
"Это прикол какой-то?", — удивляются в сети.
Некоторые пользователи с юмором отнеслись к видео. Люди шутили по поводу увиденного.
"Спят как убитые";
"А поставьте их, пусть походят";
"Мыши в холодильнике не повесились, а попадали";
"Тише, женщина, мышки спят, не шуршите этими судками";
"Я думал меня глюкануло с бодуна", — пишут в комментариях.
"У меня есть вопросы. Где вы их взяли, и что планируете с ними делать? Для какого животного вы их приобрели? И в каком виде?", — спрашивают пользователи.
"Зайдите в зоомагазин, там продают корм для животных). Для кота, в замороженном", — ответила автор видео.
Выяснилось, что это была шутка. Грызунов женщина хранит изолированно в морозилке.
"Возможно мышей крышечкой накрыть?", — прокомментировал один из пользователей.
"Они изолированно хранятся в морозильной камере, для видео поставила в холодильник) Ровно на 16 секунд, длиной в это видео. Все норм", — ответила автор видео.
Ранее "Телеграф" рассказывал о необычном транспортном средстве в Харькове, завирусившемся в TikTok.