Мыши в холодильнике попадали: украинка удивила TikTok содержимым холодильника (видео)

Неожиданное содержимое холодильника Украинки шокировало соцсети

Украинцы часто используют соцсети, чтобы рассказать о приготовлении разных блюд. В одном из таких видео пользователи заметили шокирующие кадры.

Рядом с приготовленным блюдом на тарелке лежали мертвые мыши. Соответствующими кадрами поделились в одной из соцсетей.

Так, женщина рассказывала о сметанном соусе к далме и нечаянно показала шокирующее содержимое своего холодильника. Рядом с кастрюлей стояла тарелка с, как выяснилось позже, замороженными мышами.

Пользователи поначалу были в шоке от увиденного. Некоторые даже не могли поверить своим глазам.

"Одна я зашла в комментарии почитать о мышах?";

"Сделаю вид, что мне это показалось";

"Это прикол какой-то?", — удивляются в сети.

Некоторые пользователи с юмором отнеслись к видео. Люди шутили по поводу увиденного.

"Спят как убитые";

"А поставьте их, пусть походят";

"Мыши в холодильнике не повесились, а попадали";

"Тише, женщина, мышки спят, не шуршите этими судками";

"Я думал меня глюкануло с бодуна", — пишут в комментариях.

"У меня есть вопросы. Где вы их взяли, и что планируете с ними делать? Для какого животного вы их приобрели? И в каком виде?", — спрашивают пользователи.

"Зайдите в зоомагазин, там продают корм для животных). Для кота, в замороженном", — ответила автор видео.

Мышей купили в зоомагазине для кота

Выяснилось, что это была шутка. Грызунов женщина хранит изолированно в морозилке.

"Возможно мышей крышечкой накрыть?", — прокомментировал один из пользователей.

"Они изолированно хранятся в морозильной камере, для видео поставила в холодильник) Ровно на 16 секунд, длиной в это видео. Все норм", — ответила автор видео.

Видео оказалось в шутку

