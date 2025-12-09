Как навсегда избавиться от разводов на зеркале: простой лайфхак из ТикТок

Девушка из видео обещает мгновенный эффект, который сохранится, даже если постоянно "щупать" поверхность

У каждого в доме бывает проблема: чистишь зеркало, а на нем остаются разводы или следы от рук, особенно когда в доме есть дети. Простой лайфхак поможет быстро и эффективно решить эту проблему.

О действенном методе рассказала девушка в ТикТок. Для этого она взяла три "ингредиента", два из которых точно найдутся на кухне.

Для средства нужно смешать уксус, моющее средство для посуды и кондиционер для одежды. Все компоненты вылить в пустую емкость в равных пропорциях и хорошо взболтать. Затем полученным раствором опрыскать зеркальную поверхность.

Далее зеркало протереть сначала влажной тряпкой, а затем — обычной газетой. Эффект виден сразу: на стекле не остаются разводы. Это очень действенный совет, особенно, когда дома есть дети, которые любят трогать все, что есть в доме.

Этот простой способ экономит время и делает зеркала в доме идеально чистыми без специальных дорогих средств.

