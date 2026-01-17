Миші в холодильнику попадали: українка здивувала TikTok вмістом холодильника (відео)
-
-
Неочікуваний вміст холодильника Українки шокував соцмережі
Українці часто використовують соцмережі, щоб розповісти про приготування різних страв. В одному з таких відео користувачі помітили шокуючі кадри.
Поруч з приготованою стравою на тарілці лежали мертві миші. Відповідними кадрами поділились в одній із соцмереж.
Так, жінка розповідала про сметанний соус до далми і ненароком показала шокуючий вміст свого холодильника. Поруч з кастрюлею стояла тарілка з, як з'ясувалось пізніше, замороженими мишами.
Користувачі спочатку були шоковані від побаченого. Дехто навіть не міг повірити своїм очам.
"Одна я зайшла в коменти почитати про мишей?";
"Зроблю вигляд, що мені це здалось";
"Це прикол якийсь?", — дивуються в мережі.
Дехто з користувачів з гумором поставився до відео. Люди жартували щодо побаченого.
"Сплять як убиті";
"А поставте їх, хай походять";
"Миші в холодильнику не повісились а попадали";
"Тихіше, жіночко, мишки спалять, не шурудіть тими судками";
"Я думав мене глюкануло з будуна", — пишуть в коментарях.
"У мене є питання. Де ви їх взяли, та що плануєте з ними робити?Для якої тварини ви їх придбали? І в якому вигляді?", — питаюють користувачі.
"Зайдіть в зоомагазин, там продають корм для тварин). Для кота , в замороженому", — відповіла авторка відео.
З'ясувалось, що це був жарт. Гризунів жінка зберігає ізольовано в морозилці.
"Можливо мишок кришечкою накрити?", — прокоментував один з користувачів.
"Вони ізольовано зберігаються в морозильній камері, для відео поставила в холодильник) Рівно на 16 секунд, довжиною в це відео . Все норм", — відповіла авторка відео.
