Миші в холодильнику попадали: українка здивувала TikTok вмістом холодильника (відео)

Неочікуваний вміст холодильника Українки шокував соцмережі

Українці часто використовують соцмережі, щоб розповісти про приготування різних страв. В одному з таких відео користувачі помітили шокуючі кадри.

Поруч з приготованою стравою на тарілці лежали мертві миші. Відповідними кадрами поділились в одній із соцмереж.

Так, жінка розповідала про сметанний соус до далми і ненароком показала шокуючий вміст свого холодильника. Поруч з кастрюлею стояла тарілка з, як з'ясувалось пізніше, замороженими мишами.

Користувачі спочатку були шоковані від побаченого. Дехто навіть не міг повірити своїм очам.

"Одна я зайшла в коменти почитати про мишей?";

"Зроблю вигляд, що мені це здалось";

"Це прикол якийсь?", — дивуються в мережі.

Дехто з користувачів з гумором поставився до відео. Люди жартували щодо побаченого.

"Сплять як убиті";

"А поставте їх, хай походять";

"Миші в холодильнику не повісились а попадали";

"Тихіше, жіночко, мишки спалять, не шурудіть тими судками";

"Я думав мене глюкануло з будуна", — пишуть в коментарях.

"У мене є питання. Де ви їх взяли, та що плануєте з ними робити?Для якої тварини ви їх придбали? І в якому вигляді?", — питаюють користувачі.

"Зайдіть в зоомагазин, там продають корм для тварин). Для кота , в замороженому", — відповіла авторка відео.

Мишей придбали в зоомагазині для кота

З'ясувалось, що це був жарт. Гризунів жінка зберігає ізольовано в морозилці.

"Можливо мишок кришечкою накрити?", — прокоментував один з користувачів.

"Вони ізольовано зберігаються в морозильній камері, для відео поставила в холодильник) Рівно на 16 секунд, довжиною в це відео . Все норм", — відповіла авторка відео.

Відео виявилось жартом

