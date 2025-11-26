Слишком много пены в стиральной машине? В ТикТоке показали способ, который спасает за секунды (видео)

Девушка показала проверенный трюк, который уберет последствия большого количества порошка

Иногда во время стирки в барабане стиральной машины появляется слишком много пены, и обычные способы ее убрать занимают время. Но в сети появился простой лайфхак, который обещает почти мгновенный результат.

В ТикТок набирает популярность простой лайфхак, который помогает быстро решить проблему. Девушка, поделившаяся методом, советует взять немного любого ополаскивателя для белья и залить его в отсек для порошка. Затем добавить немного воды, чтобы жидкость сразу попала в барабан.

По ее словам, эффект почти моментальный. Пена начинает быстро уменьшаться и уже нет страха, что она полезет через все щели.

Что делать, чтобы не образовывалось столько пены

Чтобы избежать чрезмерного пенообразования в стиральной машине, соблюдайте правильную дозировку моющих средств, используйте средства для стиральных машин-автоматов и не перегружайте барабан.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как бесплатно почистить стиральную машину от неприятного запаха. Для этого метода понадобится только стакан горячей воды.