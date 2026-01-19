Укр

Одесса напоминает Арктику. На побережье моря заметили необычное явление (фото, видео)

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Одесса в 2012 и сейчас Новость обновлена 19 января 2026, 12:47
Одесса в 2012 и сейчас. Фото Коллаж "Телеграфа"

Такого украинцы не видели уже несколько лет

В Одессе украинцы увидели необычное явление. Ведь впервые почти через 10 лет начало замерзать Черное море. В последний раз похожая ситуация была еще в 2012 году.

В сети уже распространяют фото и видео побережья Черного моря. Если сначала только пляжи покрывались льдом от волн, то сейчас уже и само море начинает ледянеть.

Как видно на кадрах, вода покрывается тоненьким слоем льда в форме кругов. Эти льдинки образуются из-за движения волн, ведь вода не может полностью замерзнуть. Однако побережья уже несколько дней похоже на ледовые конструкции. От морских волн на пляжах и камнях намерзла вода, создав картины, напоминающие зиму в Арктике, а не на юге Украины.

Как выглядит море в Одессе в мороз
В Одессе замерзает море Фото: местные каналы
Как выглядят пляжи Одессы сейчас
Пляжи Одессы обледенели. Фото: местные каналы
Как выглядят пляжи Одессы сейчас
Как выглядят пляжи в Одессе сейчас. Фото: местные каналы

Более того замерзает не только Черное море, но и Азовское. Хотя оно и имеет меньшую глубину, но его соленость выше, поэтому интенсивность промерзания меньше. Однако на пляжах уже появились ледовые глыбы.

Добавим, что последний раз замерзание моря в Одессе фиксировали еще в 2012 году, то есть более 14 лет назад. Тогда морозы настолько сильно ударили, что Черное море замерзло на несколько сотен метров вперед. На фото хорошо видно, какая была ширина льда, а некоторые люди даже рисковали по нему дойти до застрявших в море кораблей.

Когда в Одессе замерзало море
Море в Одессе замерзало в 2012 году. Фото: Одесская история
Когда в Одессе замерзало море
Толщина льда на море в Одессе в 2012 году. Фото: Одесская история

Ранее "Телеграф" рассказывал, как изменится погода в Одессе до конца января и спадут ли морозы.

Теги:
#Одесса #Черное море #Мороз #Зима