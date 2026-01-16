Туда никогда не придет письмо или посылка: как раньше назывался центральный бульвар Одессы, который не имеет адреса

Его название оправдано домами, которые строили для моряков

В центре Одессы есть бульвар, который хорошо знают горожане, но о его особенности догадываются не все. Здесь нет ни одного почтового адреса, а дома принадлежат к соседним улицам.

Бульвар проходит через историческую часть Одессы, которую часто называют уголком "Старой Одессы". Подробнее о нем написал "Телеграф".

Бульвар Военно-морских сил – одна из известных улиц Одессы и одна из пяти городских бульваров. Он расположен в центре города, начинается с улицы Гоголя, рядом с Тещиным мостом, и завершается пешеходным проходом на Софиевскую улицу за Дворцом Потоцких.

Бывшие названия бульвара

Отдельной улицей бульвар официально стал после строительства Тещиного моста, соединившего улицу Гоголя с Приморским бульваром. Тогда и мост, и новая улица получили название Комсомольский бульвар. В октябре 1990 года, во время первой волны декоммунизации, название сменили на Бульвар Искусств.

Тещин мост. Фото: Wikipedia

До 2009 года бульвар назывался Бульвар Искусств, ведь здесь работает выставочный зал Одесского отделения Союза художников. Затем его переименовали в честь писателя и почетного гражданина Одессы Михаила Жванецкого. В 2020 году городские власти предлагали вернуть название Бульвар Искусств, но это решение не поддержали. Окончательно 26 июля 2024 бульвар получил современное название — Бульвар Военно-морских сил.

Архитектура бульвара

Застройка бульвара имеет несколько особенностей. Ни одно здание вдоль него не имеет официального адреса именно по этой улице. Все здания юридически относятся к соседним улицам. В начале бульвара, возле Тещиного моста, расположен Дворец Бжозовского, а на углу Преображенской — дом, где жил генерал Федор Радецкий.

Дворец Бжозовского. Фото: Wikipedia

Дом, в котором жил Радецкий. Фото: Wikipedia

Визиткой бульвара считают так называемые "Капитанские дома". Это три десятиэтажные башни, построенные в 1972 году для работников Черноморского морского пароходства. Строительство началось еще в 1968 году. Дома имеют адреса на Торговой улице и занимают целый квартал между Преображенской и Торговой.

"Капитанские дома". Фото: Wikipedia

Среди известных объектов бульвара – памятник апельсину, который стал современным символом города. Раньше мы уже рассказывали его интересную историю. Завершает бульвар Дворец Потоцких, выходящий к нему тыльной частью.

Памятник апельсину. Фото: Wikipedia

Дворец Потоцких. Фото: Wikipedia

Бульварь Военно-морских сил остается уникальным местом Одессы не только из-за своей истории названий, но и из-за отсутствия каких-либо почтовых адресов вдоль всей улицы.

