Туда никогда не придет письмо или посылка: как раньше назывался центральный бульвар Одессы, который не имеет адреса
-
-
- Автор
Его название оправдано домами, которые строили для моряков
В центре Одессы есть бульвар, который хорошо знают горожане, но о его особенности догадываются не все. Здесь нет ни одного почтового адреса, а дома принадлежат к соседним улицам.
Бульвар проходит через историческую часть Одессы, которую часто называют уголком "Старой Одессы". Подробнее о нем написал "Телеграф".
Бульвар Военно-морских сил – одна из известных улиц Одессы и одна из пяти городских бульваров. Он расположен в центре города, начинается с улицы Гоголя, рядом с Тещиным мостом, и завершается пешеходным проходом на Софиевскую улицу за Дворцом Потоцких.
Бывшие названия бульвара
Отдельной улицей бульвар официально стал после строительства Тещиного моста, соединившего улицу Гоголя с Приморским бульваром. Тогда и мост, и новая улица получили название Комсомольский бульвар. В октябре 1990 года, во время первой волны декоммунизации, название сменили на Бульвар Искусств.
До 2009 года бульвар назывался Бульвар Искусств, ведь здесь работает выставочный зал Одесского отделения Союза художников. Затем его переименовали в честь писателя и почетного гражданина Одессы Михаила Жванецкого. В 2020 году городские власти предлагали вернуть название Бульвар Искусств, но это решение не поддержали. Окончательно 26 июля 2024 бульвар получил современное название — Бульвар Военно-морских сил.
Архитектура бульвара
Застройка бульвара имеет несколько особенностей. Ни одно здание вдоль него не имеет официального адреса именно по этой улице. Все здания юридически относятся к соседним улицам. В начале бульвара, возле Тещиного моста, расположен Дворец Бжозовского, а на углу Преображенской — дом, где жил генерал Федор Радецкий.
Визиткой бульвара считают так называемые "Капитанские дома". Это три десятиэтажные башни, построенные в 1972 году для работников Черноморского морского пароходства. Строительство началось еще в 1968 году. Дома имеют адреса на Торговой улице и занимают целый квартал между Преображенской и Торговой.
Среди известных объектов бульвара – памятник апельсину, который стал современным символом города. Раньше мы уже рассказывали его интересную историю. Завершает бульвар Дворец Потоцких, выходящий к нему тыльной частью.
Бульварь Военно-морских сил остается уникальным местом Одессы не только из-за своей истории названий, но и из-за отсутствия каких-либо почтовых адресов вдоль всей улицы.
