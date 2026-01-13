Разбитые здания и побережье в обломках. Как выглядит пляж "Ланжерон" в Одессе после российской атаки (видео)

Враг не перестает атаковать областной центр

В ночь на вторник, 13 января, Россия атаковала Украину баллистическими ракетами и "шахедами". В частности, под ударом оказалась Одесса, где повреждено немало гражданских объектов, в том числе и жемчужина города — пляж "Ланжерон".

Что нужно знать:

Из-за ночного удара по Одессе пострадали шесть человек

Также в городе есть значительные повреждения

Пострадал и пляж "Ланжерон", являющийся настоящим символом устойчивости

В результате интенсивной атаки беспилотниками в Одессе, сообщил глава ОВА, повреждены энергетические объекты, многоквартирные жилые дома, больница, детский сад, луна-парк, лицей, фитнес-центр. Также пострадал частный транспорт.

Как выглядит пляж "Ланжерон" после атаки 13 января

Пострадал и известный пляж Одессы – "Ланжерон". Telegram-канал "Одесса INFO" показал видео, как выглядит пляж после вражеского удара. Судя по кадрам, разрушения существенные — повреждены здания, побережье усеяно обломками.

Пляж "Ланжерон" — что известно о жемчужине Одессы

Пляж "Ланжерон"

Ланжерон – это любимое место отдыха одесситов и гостей города. Пляж расположен в Приморском районе недалеко от мыса Ланжерон. В 2024 году он был признан одним из лучших пляжей мира (27 место) по версии "Golden Beach Award 2024".

"Пляж "Ланжерон" в Одессе всегда был любимым для украинцев за его красоту, золотые пески и прозрачные воды Черного моря. Теперь он еще более особенный – это символ стойкости. Недавно в море установили защитные сетки для отлова ранее установленных мин оборонного назначения, чтобы украинцам было безопаснее купаться. Каждое посещение пляжа "Ланжерон" теперь символизирует смелость и решительность общества вернуть свой кусочек рая", — писали тогда авторы рейтинга

"Ланжерон" любят и одесситы и гости

Удар по Одессе 13 января – что известно о пострадавших

В ходе атаки на областной центр пострадали шесть человек в возрасте от 35 до 68 лет. Двое с травмами средней степени тяжести госпитализированы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в декабре 2025 года на побережье Черного моря в Одессе заметили странное и редкое явление. Море фактически превратилось в пену.