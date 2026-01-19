Одеса нагадує Арктику. На узбережжі моря помітили надзвичайне явище (фото, відео)

Такого українці не бачили вже кілька років

В Одесі українці побачили незвичайне явище. Адже вперше майже за 10 років почало замерзати Чорне море. Востаннє схожа ситуація була ще у 2012 році.

У мережі вже поширюють фото та відео узбережжя Чорного моря. Якщо спочатку тільки пляжі покривались льодом від хвиль, то зараз вже й саме море починає крижаніти.

Як видно на кадрах, вода покривається тоненьким шаром льоду у формі кола. Ці крижинки утворюються через рух хвиль, адже вода не може замерзнути повністю. Проте узбережжя вже протягом кількох днів схожі на льодові конструкції. Від морських хвиль на пляжах та камінні понамерзала вода, створивши картини, які нагадують зиму в Арктиці, а не на півдні України.

В Одесі замерзає море. Фото: місцеві канали

Пляжі Одеси обледеніли. Фото: місцеві канали

Як виглядають пляжі Одеси зараз. Фото: місцеві канали

Ба більше замерзає не тільки Чорне море, а й Азовське. Хоч воно й має меншу глибину, але його солоність вища, тому інтенсивність промерзання менша. Однак на пляжах вже з'явились льодові брили.

Додамо, що востаннє замерзання моря в Одесі фіксували ще у 2012 році, тобто понад 14 років назад. Тоді морози настільки сильно вдарили, що Чорне море замерзло на кілька сотень метрів вперед. На фото добре видно, яка була ширина льоду, а деякі люди навіть ризикували по ньому дійти до кораблів, що застрягли в морі.

Море в Одесі замерзало у 2012. Фото: Одеська історія

Товщина льоду на морі в Одесі у 2012. Фото: Одеська історія

Раніше "Телеграф" розповідав, як зміниться погода в Одесі до кінця січня та чи спадуть морози.