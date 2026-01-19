Нет волос – нет проблем. Украинка прибегла к крайностям из-за отключений и взбудоражила сеть (видео)

В комментарии набежало много людей с советами, о которых их не просили

Украинка нашла способ облегчить себе жизнь в условиях продолжительных отключений света, проблем с водой и отоплением. Она побрила голову.

Ксения Шетеля, ведущая блог в соцсетях, обрила свои волосы средней длины перед зеркалом, снимая все на камеру, и выложила видео в сеть. В подписи к видео она написала, что в ее доме экстренные отключения, света нет четверо суток, а температура воздуха в квартире +6. В ее профилях указано, что она проживает в Киеве.

Это было мое лучшее решение за последнее время, — добавила женщина

Киевлянка побрила голову из-за отключения — как реагируют украинцы

Видео быстро распространилось по сети и вызвало бурное обсуждение. Многие пишет, что есть более простое решение — нагреть воды на туристической плитке, работающей от маленьких газовых баллонов, и помыть голову. Однако им резонно отвечают – потом придется ходить по холодной квартире с мокрой головой, рискуя заболеть. Некоторые также напомнили, что существует сухой шампунь.

Кто-то критикует автора видео за радикализм, а кто-то, наоборот, восхищается. В то же время пишут, что ходить лысой зимой — не самое лучшее решение, ведь волосы греют как своеобразная природная "шапка".

Очень многие комментаторы обратили внимание на одежду женщины. Она пишет, что в квартире +6, но на видео на ней короткий топик и тонкие лосины, живот голый. Странный выбор одежды, если в квартире действительно холодно.

Вот это вы психонули. Но, красоту не чем не испортишь

Класс! Поддерживаю! Смело, честно с собой и практично

Ну такое решение проблемы не для меня. Это же голова будет мерзнуть! Я бы искала другие варианты

А для чего это? Неужели нельзя мыть голову раз в три дня или согреть на плите воду? Это вы при 6 градусах и в маечке?

Если честно – вам хорошо быть лысой, но сейчас зима, голове будет холодно

А голый живот тоже от холода?

