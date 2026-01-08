Света нет, а волосы мокрые? Украинка показала, как быстро высушить без фена

Рабочий лайфхак имеет один нюанс

Отключение света не всегда происходит по графикам, поэтому могут застать украинцев в непредсказуемых ситуациях. К примеру, когда не успели высушить волосы, а нужно срочно идти на встречу.

В сети женщина рассказала, как выходит из такой ситуации. Соответствующий лайфхак пользователь опубликовала в Тик Ток.

На видео женщина показала, как сушит волосы, когда внезапно выключили свет. Для этого она использует автомобиль, в котором включает подогрев. Мощность движения воздуха невелика, но позволяет подсушить корни и немного длину. Продолжительность сушки волос таким способом зависит от длины и густоты.

Заметим, чтобы волосы быстрее высыхали, нужно как можно дольше держать их закутанными в полотенце или тюрбан. Если есть возможность можно даже сменить несколько раз полотенца, таким образом уже влажные волосы можно будет досушить в авто намного быстрее.

В комментариях пользователи писали, что такой способ сушки сейчас очень уместен, а также спрашивали: что делать если нет авто.

Я приду тоже высушу.

Сейчас очень кстати.

