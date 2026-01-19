Нема волосся - нема проблем. Українка вдалася до крайнощів через відключення та розбурхала мережу (відео)

В коментарі набігло багато людей з порадами, про які їх не просили

Українка знайшла спосіб полегшити собі життя в умовах тривалих відключень світла, проблем з водою та опаленням. Вона поголила голову.

Ксенія Шетеля, яка веде блог у соцмережах, поголила своє волосся середньої довжини перед дзеркалом, знімаючи все на камеру, та виклала відео у мережу. У підписі до відео вона написала, що в її будинку екстрені відключення, світла немає чотири доби, а температура повітря у квартирі +6. У її профілях вказано, що вона мешкає у Києві.

Це було моє найкраще рішення за останній час, — додала жінка

Киянка поголила голову через відключення — як реагують українці

Відео швидко поширилося мережею та викликало бурхливе обговорення. Багато хто пише, що є простіше рішення — нагріти води на туристичній плитці, що працює від маленьких газових балонів, та помити голову. Однак їм резонно відповідають — потім доведеться ходити по холодній квартирі з мокрою головою, ризикуючи захворіти. Дехто також нагадав, що існує сухий шампунь.

Хтось критикує авторку відео за радикалізм, а хтось, навпаки — захоплюється. Водночас пишуть, що ходити лисою взимку — не найкраще рішення, адже волосся гріє, як своєрідна природна "шапка".

Дуже багато коментаторів звернули увагу на одяг жінки. Вона пише, що у квартирі +6, але на відео на ній коротенький топік та тонкі лосини, живот голий. Дивний вибір одягу, якщо у квартирі дійсно холодно.

Оце ви психонули. Але, красу не чим не зіпсуєш

Клас! Підтримую! Сміливо, чесно із собою і практично

Ну, таке рішення проблеми не для мене. Це ж голова буде мерзнути! Я б шукала інші варіанти

А для чого це?… Невже не можна мити голову раз в три дні, чи зігріти на плиті воду? Це ви при 6 градусах так в маєчці?

Якщо чесно — вам гарно бути лисою, але зараз зима, голові буде холодно

А голий живіт то теж від холоду?

