Рус

Нема волосся - нема проблем. Українка вдалася до крайнощів через відключення та розбурхала мережу (відео)

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Дівчина, пара перед свічками Новина оновлена 19 січня 2026, 13:35
Дівчина, пара перед свічками. Фото Колаж "Телеграф"

В коментарі набігло багато людей з порадами, про які їх не просили

Українка знайшла спосіб полегшити собі життя в умовах тривалих відключень світла, проблем з водою та опаленням. Вона поголила голову.

Ксенія Шетеля, яка веде блог у соцмережах, поголила своє волосся середньої довжини перед дзеркалом, знімаючи все на камеру, та виклала відео у мережу. У підписі до відео вона написала, що в її будинку екстрені відключення, світла немає чотири доби, а температура повітря у квартирі +6. У її профілях вказано, що вона мешкає у Києві.

Це було моє найкраще рішення за останній час, — додала жінка

Киянка поголила голову через відключення — як реагують українці

Відео швидко поширилося мережею та викликало бурхливе обговорення. Багато хто пише, що є простіше рішення — нагріти води на туристичній плитці, що працює від маленьких газових балонів, та помити голову. Однак їм резонно відповідають — потім доведеться ходити по холодній квартирі з мокрою головою, ризикуючи захворіти. Дехто також нагадав, що існує сухий шампунь.

Хтось критикує авторку відео за радикалізм, а хтось, навпаки — захоплюється. Водночас пишуть, що ходити лисою взимку — не найкраще рішення, адже волосся гріє, як своєрідна природна "шапка".

Дуже багато коментаторів звернули увагу на одяг жінки. Вона пише, що у квартирі +6, але на відео на ній коротенький топік та тонкі лосини, живот голий. Дивний вибір одягу, якщо у квартирі дійсно холодно.

  • Оце ви психонули. Але, красу не чим не зіпсуєш
  • Клас! Підтримую! Сміливо, чесно із собою і практично
  • Ну, таке рішення проблеми не для мене. Це ж голова буде мерзнути! Я б шукала інші варіанти
  • А для чого це?… Невже не можна мити голову раз в три дні, чи зігріти на плиті воду? Це ви при 6 градусах так в маєчці?
  • Якщо чесно — вам гарно бути лисою, але зараз зима, голові буде холодно
  • А голий живіт то теж від холоду?

Як розповідав "Телеграф", раніше українка показала, як швидко висушити волосся без фена. Щоправда, метод не підходить, якщо на вулиці мороз.

Теги:
#Київ #Світло #Відключення світла