У соседа трава зеленее: эти три знака Зодиака считаются самыми завистливыми

Некоторые люди особенно завистливые

Зависть — это негативное чувство досады или обиды, возникающее из-за успеха или превосходства другого человека. Каждый человек хотя бы раз в жизни сталкивался с этим чувством — как у себя, так и у других. Однако некоторые люди особенно завистливые и на это может влиять знак Зодиака, под которым они рождены.

"Телеграф" рассказывает о самых больших завистниках по гороскопу. Проверьте, есть ли вы в этом списке.

Как оказалось, в списке завистников три знака Зодиака — это Скорпионы, Девы и Овны. Об этом пишет Times of India.

Скорпион — скрытный завистник

Представители этого знака — самые скрытые в своих эмоциях и особенно в зависти. Они весьма амбициозные люди и привыкли сравнивать себя с другими, и это часто приводит к зависти. Скорпион точно "запомнит" ваш успех и попытается его превзойти. Для него зависть — часто превращается в мощный стимул стать лучше и доказать всем свою важность.

Скорпионы, Девы и Овны самые завистливые знаки Зодиака. Фото: сгенерировано ИИ, "Телеграф"

Дева — зависть через самокритику

Чужой успех и благополучие часто бьет по самооценке Дев. Они начинают искать недостатки в вашем успехе и не стесняются выражать это вслух. Однако такая зависть говорит только о том, что они сами не достигли желаемого и сильно расстроены из-за этого. Чужой безупречный порядок, карьерный рост или внешность могут стать триггером для чувства зависти у Дев.

Овен — соревновательная зависть

У Овна вся жизнь — как гонка. Если кто-то достиг успеха раньше него, он чувствует себя проигравшим. И это самый открытый и честный вид зависти. Для представителя этого знака "проигрыш" — это импульс к дальнейшему соперничеству. Если кто-то оказался быстрее, сильнее или получил больше внимания, Овен будет завен снова вступить в гонку и доказать всем свое превосходство.

