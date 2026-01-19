У сусіда трава зеленіша: ці три знаки Зодіаку вважаються найбільш заздрісними
Деякі люди особливо заздрісні
Заздрість — це негативне почуття досади чи образи, що виникає через успіх чи перевагу іншої людини. Кожна людина хоч раз у житті стикалася з цим почуттям — як у себе, так і в інших. Однак деякі люди особливо заздрісні і на це може впливати знак Зодіаку, під яким вони народжені.
"Телеграф" розповідає про найбільших заздрісників по гороскопу. Перевірте, чи є у ви цьому списку.
Як виявилося, у списку заздрісників три знаки Зодіаку — це Скорпіони, Діви та Овни. Про це пише Times of India.
Скорпіон — потайний заздрісник
Представники цього знака — найприхованіші у своїх емоціях і особливо у заздрості. Вони дуже амбітні люди і звикли порівнювати себе з іншими, і це часто призводить до заздрості. Скорпіон точно "запам’ятає" ваш успіх і спробує його перевершити. Для нього заздрість часто перетворюється на потужний стимул стати кращим і довести всім свою важливість.
Діва — заздрість через самокритику
Чужий успіх і добробут часто б’є по самооцінці Дів. Вони починають шукати недоліки у вашому успіху і не соромляться висловлювати це вголос. Однак така заздрість говорить лише про те, що вони самі не досягли бажаного і дуже засмучені через це. Чужий бездоганний порядок, кар’єрне зростання чи зовнішність можуть стати тригером для почуття заздрощів у Дів.
Овен — змагальна заздрість
У Овна все життя як гонка. Якщо хтось досяг успіху раніше за нього, він почувається програвшим. І це найвідкритіший і найчесніший вид заздрості. Для представника цього знака "програш" — це імпульс до подальшого суперництва. Якщо хтось виявився швидшим, сильнішим або отримав більше уваги, Овен буде заведений знову вступити в гонку і довести всім свою перевагу.
