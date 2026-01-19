Заменит микроволновку: простой лайфхак для разогревания пищи без света (видео)

В сети рассказали, как остаться с горячим обедом в блэкаут

Во время длительных отключений электричества украинцы страдают не только от холода. Проблемой становятся даже такие простые вещи, как разогревание пищи.

В Инстаграм показали лайфхак, как можно разогреть еду на тарелке при помощи кипятка и сковороды.

Автор ролика продемонстрировала саму технологию на индукционной плите, которая не работает при отсутствии света. Однако речь шла о разогревании продуктов, когда не работает микроволновка, на газовой плите. При этом еда не пригорит, а сковороду не придется мыть.

Суть лайфхака в том, чтобы на сковороду положить металлическую крышку от банки, а на нее сверху поставить тарелку с пищей. На сковороду наливается горячая вода, и все это накрывается крышкой от сковороды. Выходит та же водяная баня.

Однако такая хитрость может помочь также и при отсутствии газовой плиты. Главное – раздобыть очень горячую воду. Кипяток при отсутствии электроснабжения можно получить при помощи кипятильника или электрочайника, включенных в зарядную станцию.

Кроме того, можно пользоваться термосом, заливая туда кипяток, когда свет в доме есть. Эти методы также обеспечат вас горячей жидкостью для напитков и грелок в период отключений электроэнергии.

Ранее украинец поделился простым лайфхаком, как пережить холодные ночи в квартире без теплоснабжения. Для этого потребуются туристические принадлежности.