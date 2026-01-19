Замінить мікрохвильову піч: простий лайфхак для розігріву їжі без світла (відео)

У мережі розповіли, як залишитися з гарячим обідом у блекаут

Під час тривалих відключень електрики українці страждають не лише від холоду. Проблемою стають навіть такі прості речі як розігрівання їжі.

В Інстаграмі показали лайфхак, як можна розігріти їжу на тарілці за допомогою окропу та сковороди.

Авторка ролика продемонструвала саму технологію на індукційній плиті, яка не працює за відсутності світла. Проте йшлося про розігрівання продуктів, коли не працює мікрохвильова піч, на газовій плиті. При цьому їжа не пригорить, а сковороду не доведеться мити.

Суть лайфхака в тому, щоб на сковороду покласти металеву кришку від банки, а зверху на неї поставити тарілку з їжею. На сковороду наливається гаряча вода, і все це накривається кришкою від сковороди. Виходить та сама водяна баня.

Однак така хитрість може допомогти також за відсутності газової плити. Головне – роздобути дуже гарячу воду. Окріп за відсутності електропостачання можна отримати за допомогою кип’ятильника або електрочайника, включених у зарядну станцію.

Крім того, можна користуватися термосом, заливаючи туди окріп, коли світло в будинку є. Ці методи також забезпечать вас гарячою рідиною для напоїв та грілок у період вимкнення електроенергії.

Раніше українець поділився простим лайфхаком, як пережити холодні ночі у квартирі без теплопостачання. Для цього знадобиться туристичне приладдя.