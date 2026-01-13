Поможет даже домашним питомцам: эффективный способ сохранить тепло без электричества и отопления

Этот простой лайфхак заменит обогреватель

Когда в доме холодно, а света и отопления нет, тело быстро теряет тепло. Мёрзнут не только люди, но и домашние животные. Особенно кошки, маленькие собаки и пожилые питомцы. В такой ситуации помогает простой и доступный способ — грелка из обычной бутылки с горячей водой.

"Телеграф" решил рассказать о том, как правильно согреть себя и не только в условиях блэкаута при помощи подручных средств.

В чём суть лайфхака

Берётся пластиковая бутылка объёмом 1–2 литра. В неё наливают горячую воду, но не кипяток. Лучше всего — около 60–70 градусов. Крышку плотно закручивают. После этого бутылку обязательно заворачивают в ткань — полотенце, шарф или плотную одежду.

Такая самодельная грелка медленно отдаёт тепло. Обычно она остаётся тёплой несколько часов. Этого достаточно, чтобы согреться и пережить холодную ночь.

Как использовать грелку для себя

Самый простой вариант — положить бутылку к ногам. Можно также разместить её возле поясницы или под одеяло перед сном. Если есть возможность, используют сразу две бутылки. Одна — для ног, другая — для туловища.

Бутылка помогает быстрее согреться. Тело перестаёт дрожать, снижается ощущение холода. В холодной комнате такой источник тепла часто эффективнее, чем несколько слоёв одежды.

Пластиковая бутылка. Фото: открытые источники

Как согреть домашних животных

Домашние питомцы мёрзнут не меньше людей. Особенно если лежат на полу или возле окна. Бутылку с горячей водой кладут рядом с лежанкой или под неё. Между грелкой и животным обязательно должна быть ткань.

Питомец должен иметь возможность отодвинуться, если станет слишком тепло. Нельзя класть животное прямо на бутылку без изоляции.

Котенок под одеялом. Фото: открытые источники

Что важно учитывать

В такую импровизированную грелку нельзя наливать кипяток, иначе пластик может деформироваться или протечь. Перед использованием бутылку всегда проверяют на герметичность.

Для животных воду в бутылке лучше обновлять чаще. Они чувствительнее к перепадам температуры и быстрее теряют тепло.

Почему это действительно работает

Обычная бутылка с горячей водой способна заметно повысить температуру под одеялом или на лежанке четвероногого. Даже несколько градусов дают ощутимый эффект. В сочетании с тёплой одеждой, закрытыми дверями и отсутствием сквозняков этот способ помогает пережить отключения легче.

Иногда простые решения оказываются самыми надёжными. Особенно когда других источников тепла просто нет.

Напомним, в Киеве действуют аварийные отключения электроэнергии, вызванные повреждением инфраструктуры в результате ночной вражеской атаки. Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал, как в одном из районов столицы люди вынуждены согреваться в палатках ГСЧС.