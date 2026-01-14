Сохранит тепло и не за все деньги мира: простой лайфхак по утеплению окон

Для сохранения тепла можно применить любые подручные средства

С приходом холодов и отключениями света украинцы сталкиваются с большой проблемой потери тепла в доме. Прежде всего, что можно сделать — заклеить окна, чтобы остановить сквозняки.

Сделать дом теплее поможет простой упаковочный или малярный скотч. Об этом рассказали пользователи одной из соцсетей.

"Не думала, что мой первый тредс будет именно об этом. Третий день без света, в квартире очень холодно, начинает появляться лед. Поэтому решили утепляться, как можем", — пишет автор поста.

Утепление окон своими руками

По ее словам, в своем доме она заклеила скотчем все щелочки на окнах. А сверху завесила все полотенцами, чтобы минимизировать сквозняки.

Что нужно

Поскольку окна дома являются основным источником потери тепла, в первую очередь нужно утеплить именно их. Для этого не нужен большой бюджет, ведь цена скотча, необходимого как изоляционный слой, не высока. Поэтому понадобится :

прозрачный или малярный скотч;

ножницы или канцелярский нож.

Как утеплить окна

Измерить размер окон и обрезать скотч. Но нужно оставить несколько сантиметров запаса на всякий случай. Приклеить скотч равномерно по всей поверхности рамы окон. Может потребоваться несколько слоев для полной изоляции.

Для лучшего эффекта может потребоваться несколько слоев скотча.

Сколько стоит скотч

В Украине скотч можно легко купить в строительных магазинах или онлайн. Его цена зависит от плотности и длины рулона и не превышает ста гривен.

Цены скотч в Украине. Фото Скриншот

