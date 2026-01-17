Простые лайфхаки согревают при -30: украинка дала советы, как сохранить тепло во время блэкаутов

В Украине из-за российских обстрелов многие дома остаются без света и тепла. Но, чтобы сохранить тепло и пережить холода, существуют простые лайфхаки.

Украинка поделилась советами, помогающими ей согреться даже во время горных походов, когда температура падает до -30 градусов. Соответствующее видео она обнародовала в одной из соцсетей.

Как согреться без света и отопления в квартире.

"Решила поделиться советами, как согреваться в ледяных квартирах перед сном и ночью. Это мои топ лайфхаки, как спать и не мерзнуть, даже когда в палатке -30. Так мы греемся на восьмитысячниках. Надеюсь, они пригодятся вам", — рассказала девушек.

По ее словам, первой необходимой вещью является простая пластиковая бутылка. Ее необходимо наполнить горячей водой и положить под одеяло.

"Это персональный радиатор на всю ночь. Вы можете уложить его в ноги и тепло сразу начнет церкулировать по всему телу", — отметила девушка.

Самый простой лайфхак для согрева – пластиковая бутылка

Она добавила, что ее второй совет – приобрести теплое и качественное термобелье. Это должен быть 100% меринос и надевать его нужно только перед сном.

"Чем больше слоев вы на себя надеваете, тем меньше собственного тепла тело отдает под одеялом", — объяснила женщина.

По ее словам, третий совет – одевать баф. Он должен закрывать шею и уши.

"Это поможет предотвратить простуждение шеи и ушей, ведь больше всего тепла идет именно через эту область. И самый главный совет — если у вас есть с кем, нужно обняться под одеялом, и вы сразу почувствуете тепло. И это не о романтике, а о физике", — подчеркнула девушка.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что можно смастерить в квартире, чтобы быстро согреться.