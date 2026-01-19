От казацкого хутора до имени сталинского палача: как изменялось название большого города на Днепре

В 2016 году населённому пункту вернули историческое название

Город Каменское, расположенный на Днепропетровщине, принадлежит к тем украинским населенным пунктам, чье название неоднократно менялось вместе с властью, идеологией и представлениями о прошлом. Его путь — это эволюция от казачьих поселений до крупного промышленного центра, от локального топонима до идеологического символа советской эпохи и обратно к историческому имени.

"Телеграф" решил рассказать, как город изменял названия в зависимости от эпохи. Многие десятилетия он носил имя в честь одного из архитекторов системы политических репрессий.

Как несколько сел объединились в город

Первые поселения на этих землях появились еще в казацкие времена. В документах XVIII века фигурируют Каменки — Высшая и Нижняя, а также Тритузный хутор. Параллельно существовали и народные названия, в частности "Золотой Рог" — из-за характерного изгиба Днепра, который производил впечатление врезающегося в береговую линию рога.

Название Каменское закрепилось не случайно. Каменные берега и развитые каменоломни определяли хозяйственную жизнь поселения: здесь активно добывали камень для строительства. К концу XIX века территория начала стремительно индустриализироваться, появились первые крупные заводы. В 1917 году Каменское официально получило статус города, а название стало административно закрепленным.

Каменское

Каменское переименовали в честь сталинского палача

В 1936 году город был переименован в Днепродзержинск — в честь Феликса Дзержинского, основателя и первого главы ВЧК (Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем). Решение принималось централизованно, без консультаций с местными жителями, что было типичной практикой сталинского периода.

Новое название стало обыденной реальностью на десятилетия. Оно фигурировало в официальных документах, образовательных материалах, географических справочниках и даже в языковой норме – жителей города называли исключительно днепродзержинцами. Сам топоним превратился в часть советского идеологического ландшафта.

Феликс Дзержинский

После 1991 года, когда Украина обрела независимость, вопрос возвращения исторического названия начал появляться в публичном пространстве. Впрочем, из-за политической чувствительности темы и отсутствия законодательного механизма решение откладывалось почти четверть века.

Возвращение исторического названия

В мае 2016 года Верховная Рада Украины приняла решение о возвращении городу названия Каменское. Переименование произошло в рамках закона об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов.

В заявлении Украинского института национальной памяти отмечалось, что восстановление исторических названий является важным шагом к возвращению общинам их собственной истории и локальной идентичности.

Каменское

Однако восприятие решения среди жителей было неоднородным. Часть общины поддержала переименование как акт исторической справедливости, а другие еще долго использовали советское название по привычке или из-за ностальгии. С годами Каменское снова стало естественным и обычным топонимом, особенно для младших поколений.

Ранее мы рассказывали о городе, который успели переименовать четыре раза менее чем за сто лет. Оно по очереди носило имя двух расстрелянных соратников Сталина.