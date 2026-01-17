Когда-то здесь жили тысячи евреев: откуда произошло название Бершадь и что сохранил город за сотни лет истории (фото)

Город старше части областных центров Украины

Исторический город Бершадь — один из немногих в Украине, где сохранился настоящий еврейский штетл и уникальная глинобитная синагога XVIII века, единственная в Украине и одна из немногих в мире. Этот небольшой город в Винницкой области сотни лет назад уже был большим центром.

Вариантов происхождения его названия несколько. По древней легенде она произошла от имени немецкого колониста Бернша, которому местный землевладелец Иван Слупич подарил землю на слиянии рек Дохны и Берладинки. Имя чужестранца со временем упростилось в произношении и превратилось в Бершадь. Существуют и научные гипотезы: от слова "брег" (берег, оберег), татарского "береш" (битва), названия рыбы берш или даже готских охотников на медведей (бершот).

История Бершади

Впервые Бершадь упоминается в 1459 как пограничная крепость Великого княжества Литовского с шестиметровыми земляными валами. Она стояла на рубеже Европы и Дикого Поля, защищая Подолье от татарских и турецких набегов. Город принадлежал князьям Збаражским, затем Вишневецким, был сотенным городом Уманского полка, пережил разрушение турками, участие в освободительной войне Богдана Хмельницкого, гайдамацкие восстания и смену империй — от Речи Посполитой до Русской.

Пейзаж над рекой Дохна/ Википедия

В XIX веке Бершадь стала торгово-ремесленным центром с фабриками, сахарным заводом, мельницами и базарами. Интересно, что именно в Бершади в 1827 году основан первая в Украине сахароварня, на месте которого впоследствии построили сахарозавод. Когда-то здесь также был настоящий дворец, но от него мало что осталось.

Еврейский город

До второй мировой войны Бершадь была почти полностью еврейским городом: в 1939 году евреи составляли 75% населения. Здесь сформировался влиятельный центр хасидизма, жил известный цадик Рафаэль Бершадский. Во время нацистской оккупации была создана гетто, где погибли тысячи человек. Сегодня в городе проживает всего несколько десятков евреев, но сохранились дома штетла и действующая глинобитная синагога. Синагога построена в XVIII веке.

Еврейский дом в Бершади/ Фото: ukrainaincognita

Глинобитная синагога/ Фото: ukrainaincognita

Бершадский дворец

В начале XIX века владелец города Петр Мошинский построил роскошную резиденцию в стиле флорентийского ампира по проекту архитектора Любовидзкого. Дворец стоял над прудом реки Дохны, окруженный парком, рвом и мостом, имел библиотеку, архивы, мраморных сфинксы и лебедей в пруду.

Бершадский дворец Мошинских-Юревичей/ Фото: Antoni Urbanski, Википедия

В центре ансамбля возвышалась неоготическая часовня-усыпальница с гробами Мошинских и Юревичей, украшенная работами итальянских мастеров. Сегодня от величественного комплекса сохранилась только она.

Неоготический костел-часовня, сохранившийся от дворца Петра Мошинского/ Фото: ukrainaincognita

