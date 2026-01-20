Укр

Легендарный вкус, объединивший поколение украинцев: история вафель "Артек"

Катерина Шполянская
Читати українською
Почти 70 лет спустя они до сих пор на полках каждого украинского магазина

Для миллионов украинцев эти тонкие хрустящие вафли с шоколадной начинкой – это не просто сладости, а настоящая машина времени. "Артек" возвращает нас в детство, к бабушкиной кухне, школьным перерывам и семейным чаепитиям.

Эта сладкая классика пережила смену эпох и до сих пор остается одним из любимых лакомств украинцев. "Телеграф" расскажет о них поподробнее.

Как появились эти вафли

В конце 50-х годов советская пищевая промышленность переживала настоящий бум. Страна восстанавливалась после войны, люди хотели простых радостей, а государство делало ставку на массовые, доступные продукты с длительным сроком хранения. Именно тогда, ориентировочно в 1958 году, с конвейеров кондитерских фабрик начали сходить вафли с романтическим названием "Артек".

Выбор названия не был случайным. Артек – это легендарный пионерский лагерь на берегу Черного моря в Крыму, символ беззаботного детства, солнца и каникул. Ассоциация сработала безупречно: вафли быстро "прописались" в эмоциональной памяти и детей и взрослых, став частью повседневной жизни советских семей.

Секрет успеха: простота и технологии

Рецептура "Артека" казалась простой, но именно в этой простоте таился секрет. Тонкие хрустящие коржи и прослойка сладкой начинки – чаще всего шоколадной, с легким ароматом какао и ванили. Ничего лишнего, но вкус запоминался навсегда.

вафли "Артек"

Технологическая сторона была не менее важна. В 1950-х на советских кондитерских фабриках устанавливали современные вафельные линии, которые по уровню механизации не уступали европейским аналогам, а иногда даже превосходили их. Это позволяло производить миллионы пачек вафель, делая их доступными для каждой семьи.

Вафли "Артек", город Ровно

Украинский "Артек": львовское наследие

В советской системе рецептура вафель "Артек" была стандартной и утверждалась союзным министерством. Поэтому их производили разные кондитерские фабрики по всей Украине – в Киеве, Львове, Харькове, Днепре и других крупных городах. Но самым известным и фактически эталонным украинским производителем стал львовский "Свиточ".

Вафли "Артек", город Харьков

Именно здесь, на старинной львовской фабрике, вафли Артек начали делать примерно с 1959 года. И именно "Світоч" продолжил их выпуск в независимой Украине, сохранив тот самый узнаваемый вкус, который помнят еще наши бабушки и дедушки.

Сегодня "Свиточ Артек" – один из самых популярных продуктов бренда. В ассортименте держатся две базовые позиции – классическая и ореховая, десятилетиями остающиеся эталонным вкусом для украинских потребителей. Это подтверждают и результаты независимых дегустаций, где львовские вафли непременно получают самые высокие оценки за подлинность вкуса.

Почему "Артек" до сих пор любят

Для нескольких поколений советских, а затем украинских потребителей "Артек" стал универсальным продуктом. Его брали в дорогу, клали детям в школу, покупали "к чаю" и приносили в гости как небольшой, но приятный знак внимания. Эти вафли не были роскошью – они были чем-то большим: частью повседневного уюта.

Классические вафли "Артек"

Простота рецептуры, понятный вкус без излишней роскоши в упаковке и мощный ностальгический компонент сделали эти вафли настоящим символом гастронома эпохи. И даже сегодня, когда полки супермаркетов изобилуют импортными сладостями со всего мира, скромные пачки "Артека" уверенно держат свои позиции.

Вкус, который не стареет

В мире, где все быстро меняется, где вкусы становятся все сложнее, а упаковки – все ярче, Артек остается островом стабильности. Тот же вкус, та самая хрусткость, то же чувство домашнего уюта. И, похоже, эта простота и честность – лучшая гарантия того, что вафли Артек переживут еще не одно поколение украинцев.

#История #Артек #Сладости #Вафли