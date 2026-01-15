Этого медвежонка помнят до сих пор: история легендарных конфет, которые ждал каждый ребенок

Эти шоколадные конфеты с белым мишкой на обертке в СССР знал каждый ребенок

Те, кто вырос в советские времена, наверняка помнит эти конфеты – мягкие, глазированные, с нежной ореховой начинкой внутри вафельного корпуса. "Мишка на Севере" был одним из тех вкусов детства, который узнаешь с закрытыми глазами.

Аромат шоколада и орехов, хрустящие вафельные прослои и нежная текстура — все это осталось в памяти нескольких поколений как символ беззаботных лет. "Телеграф" расскажет о них поподробнее.

Сладкая легенда

История легендарных сладостей началась в 1939 году на кондитерской фабрике в Ленинграде. Там мастера создали новую марку шоколадных конфет с поэтическим названием — "Мишка на Севере". Новинка мгновенно завоевала популярность, сначала среди ленинградцев, а впоследствии — по всему Советскому Союзу.

Секрет успеха заключался в уникальной текстуре: тонкие вафельные прослои прятали внутри нежную ореховую массу, а сверху все это покрывалось ароматной шоколадной глазурью. Вкус получился настолько гармоничным, что конкурентов у этого десерта практически не было.

Белый мишка, которого знали все

Отдельной страницы в истории конфет заслуживает их знаменитая обертка. Белый мишка, шагающий среди снегов — спокойный, сильный и одновременно удивительно милый — стал не менее культовым символом, чем сам вкус конфет.

"Мишка на Севере", оригинальная обертка

Этот образ создала художница Татьяна Лукьянова, много лет сотрудничавшая с фабрикой в Ленинграде. Ее иллюстрация отлично передавала атмосферу радости и тепла даже среди ледяного пейзажа. Медведь выглядел так, будто чувствует себя в своей стихии — мороз ему "в кайф", ведь север для него родной дом.

Украинская страница истории

В советские годы "Мишка на Севере" производились не только в Ленинграде. Конфеты с этим названием выпускали и на других кондитерских фабриках Союза, включая украинские предприятия. В частности, известно, что в Киеве их производила кондитерская фабрика имени Карла Маркса – одно из ключевых предприятий УССР в шоколадно-кондитерском сегменте.

"Мишка на Севере" от симферопольской фабрики

Рецептура на разных фабриках могла немного отличаться от ленинградского оригинала, но марка и образ северного медвежонка оставались неизменными — ведь это был известный бренд для всего Союза. После распада СССР ситуация поменялась: с 1995 года исключительное право на марку "Мишка на Севере" закреплено за фабрикой имени Крупской.

"Мишка на Севере" от киевской фабрики

Фантики-сокровища

Дизайн обертки стал настолько популярен, что дети по всему Советскому Союзу начали коллекционировать фантики с "мишками". Это была настоящая культурная традиция: фантиками хвастались перед друзьями, их обменивали на школьных переменах, составляли огромные коллекции и даже придумывали специальные игры. В этих детских развлечениях "Мишка на Севере" считался отдельной престижной категорией — ведь не каждый мог похвастаться таким фантиком.

"Мишка на Севере" от киевской фабрики

Сегодня эти конфеты – больше, чем просто сладости. Это вкус детства, частица истории, напоминающая о беззаботных годах и искренних радостях простых вещей.

