Рус

Легендарний смак, який об'єднав покоління українців: історія вафель "Артек"

Автор
Катерина Шполянська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Ілюстративне фото
Ілюстративне фото. Фото Колаж "Телеграфу"

Майже 70 років потому вони досі на полицях кожного українського магазину

Для мільйонів українців ці тонкі хрусткі вафлі з шоколадною начинкою – це не просто солодощі, а справжня машина часу. "Артек" повертає нас у дитинство, до бабусиної кухні, шкільних перерв та сімейних чаювань.

Ця солодка класика пережила зміну епох і досі залишається одним з улюблених ласощів українців. "Телеграф" розповість про них детальніше.

Як з'явилися ці вафлі

Наприкінці 1950-х років радянська харчова промисловість переживала справжній бум. Країна відновлювалася після війни, люди хотіли простих радощів, а держава робила ставку на масові, доступні продукти з довгим терміном зберігання. Саме тоді, орієнтовно в 1958 році, з конвеєрів кондитерських фабрик почали сходити вафлі з романтичною назвою "Артек".

Вибір назви не був випадковим. "Артек" – це легендарний піонерський табір на березі Чорного моря в Криму, символ безтурботного дитинства, сонця та канікул. Асоціація спрацювала бездоганно: вафлі швидко "прописалися" в емоційній пам'яті і дітей, і дорослих, ставши частиною повсякденного життя радянських родин.

Секрет успіху: простота і технології

Рецептура "Артека" здавалася простою, але саме в цій простоті крився секрет. Тонкі хрусткі коржі й прошарок солодкої начинки – найчастіше шоколадної, з легким ароматом какао та ванілі. Нічого зайвого, але смак запам'ятовувався назавжди.

вафлі "Артек"

Технологічний бік був не менш важливим. У 1950-х на радянських кондитерських фабриках встановлювали сучасні вафельні лінії, які за рівнем механізації не поступалися європейським аналогам, а подекуди навіть перевершували їх. Це дозволяло виробляти мільйони пачок вафель, роблячи їх доступними для кожної родини.

Вафлі "Артек", місто Рівне

Український "Артек": львівська спадщина

В радянській системі рецептура вафель "Артек" була стандартною й затверджувалася союзним міністерством. Тому їх виробляли різні кондитерські фабрики по всій Україні – у Києві, Львові, Харкові, Дніпрі та інших великих містах. Але найвідомішим і фактично еталонним українським виробником став львівський "Світоч".

Вафлі "Артек", місто Харків

Саме тут, на старовинній львівській фабрики, вафлі "Артек" почали робити приблизно з 1959 року. І саме "Світоч" продовжив їхній випуск в незалежній Україні, зберігши той самий впізнаваний смак, який пам'ятають ще наші бабусі й дідусі.

Сьогодні "Світоч Артек" – один з найпопулярніших продуктів бренду. В асортименті тримаються дві базові позиції – класична та горіхова, які десятиліттями залишаються еталонним смаком для українських споживачів. Це підтверджують і результати незалежних дегустацій, де львівські вафлі неодмінно отримують найвищі оцінки за автентичність смаку.

Чому "Артек" смакує досі

Для кількох поколінь радянських, а потім і українських споживачів "Артек" став універсальним продуктом. Його брали в дорогу, клали дітям у школу, купували "до чаю" й приносили в гості як невеличкий, але приємний знак уваги. Ці вафлі не були розкішшю – вони були чимось більшим: часткою повсякденного затишку.

Класичні вафлі "Артек"

Простота рецептури, зрозумілий смак без надмірної розкоші в упаковці та потужний ностальгійний компонент зробили ці вафлі справжнім гастрономічним символом епохи. І навіть сьогодні, коли полиці супермаркетів рясніють імпортними солодощами з усього світу, скромні пачки "Артека" впевнено тримають свої позиції.

Смак, який не старіє

У світі, де все швидко змінюється, де смаки стають все складнішими, а упаковки – все яскравішими, "Артек" залишається островом стабільності. Той самий смак, та сама хрусткість, те саме відчуття домашнього затишку. І, схоже, ця простота і чесність – найкраща гарантія того, що вафлі "Артек" переживуть ще не одне покоління українців.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, якими були культові київські цукерки з каштаном. Це не просто солодощі радянської епохи, а справжня легенда українського кондитерського мистецтва.

Теги:
#Історія #Артек #Солодощі #Вафлі