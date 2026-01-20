Легендарний смак, який об'єднав покоління українців: історія вафель "Артек"

Майже 70 років потому вони досі на полицях кожного українського магазину

Для мільйонів українців ці тонкі хрусткі вафлі з шоколадною начинкою – це не просто солодощі, а справжня машина часу. "Артек" повертає нас у дитинство, до бабусиної кухні, шкільних перерв та сімейних чаювань.

Ця солодка класика пережила зміну епох і досі залишається одним з улюблених ласощів українців. "Телеграф" розповість про них детальніше.

Як з'явилися ці вафлі

Наприкінці 1950-х років радянська харчова промисловість переживала справжній бум. Країна відновлювалася після війни, люди хотіли простих радощів, а держава робила ставку на масові, доступні продукти з довгим терміном зберігання. Саме тоді, орієнтовно в 1958 році, з конвеєрів кондитерських фабрик почали сходити вафлі з романтичною назвою "Артек".

Вибір назви не був випадковим. "Артек" – це легендарний піонерський табір на березі Чорного моря в Криму, символ безтурботного дитинства, сонця та канікул. Асоціація спрацювала бездоганно: вафлі швидко "прописалися" в емоційній пам'яті і дітей, і дорослих, ставши частиною повсякденного життя радянських родин.

Секрет успіху: простота і технології

Рецептура "Артека" здавалася простою, але саме в цій простоті крився секрет. Тонкі хрусткі коржі й прошарок солодкої начинки – найчастіше шоколадної, з легким ароматом какао та ванілі. Нічого зайвого, але смак запам'ятовувався назавжди.

вафлі "Артек"

Технологічний бік був не менш важливим. У 1950-х на радянських кондитерських фабриках встановлювали сучасні вафельні лінії, які за рівнем механізації не поступалися європейським аналогам, а подекуди навіть перевершували їх. Це дозволяло виробляти мільйони пачок вафель, роблячи їх доступними для кожної родини.

Вафлі "Артек", місто Рівне

Український "Артек": львівська спадщина

В радянській системі рецептура вафель "Артек" була стандартною й затверджувалася союзним міністерством. Тому їх виробляли різні кондитерські фабрики по всій Україні – у Києві, Львові, Харкові, Дніпрі та інших великих містах. Але найвідомішим і фактично еталонним українським виробником став львівський "Світоч".

Вафлі "Артек", місто Харків

Саме тут, на старовинній львівській фабрики, вафлі "Артек" почали робити приблизно з 1959 року. І саме "Світоч" продовжив їхній випуск в незалежній Україні, зберігши той самий впізнаваний смак, який пам'ятають ще наші бабусі й дідусі.

Сьогодні "Світоч Артек" – один з найпопулярніших продуктів бренду. В асортименті тримаються дві базові позиції – класична та горіхова, які десятиліттями залишаються еталонним смаком для українських споживачів. Це підтверджують і результати незалежних дегустацій, де львівські вафлі неодмінно отримують найвищі оцінки за автентичність смаку.

Чому "Артек" смакує досі

Для кількох поколінь радянських, а потім і українських споживачів "Артек" став універсальним продуктом. Його брали в дорогу, клали дітям у школу, купували "до чаю" й приносили в гості як невеличкий, але приємний знак уваги. Ці вафлі не були розкішшю – вони були чимось більшим: часткою повсякденного затишку.

Класичні вафлі "Артек"

Простота рецептури, зрозумілий смак без надмірної розкоші в упаковці та потужний ностальгійний компонент зробили ці вафлі справжнім гастрономічним символом епохи. І навіть сьогодні, коли полиці супермаркетів рясніють імпортними солодощами з усього світу, скромні пачки "Артека" впевнено тримають свої позиції.

Смак, який не старіє

У світі, де все швидко змінюється, де смаки стають все складнішими, а упаковки – все яскравішими, "Артек" залишається островом стабільності. Той самий смак, та сама хрусткість, те саме відчуття домашнього затишку. І, схоже, ця простота і чесність – найкраща гарантія того, що вафлі "Артек" переживуть ще не одне покоління українців.

