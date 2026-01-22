Не просто маленькая безделушка. Для чего на кабелях зарядки есть маленький цилиндр

Обычно их можно увидеть на USB и HDMI кабелях.

Многие видели на зарядных кабелях странные цилиндры. Оказывается, они выполняют очень полезную функцию.

"Телеграф" расскажет, почему на USB и HDMI-кабелях есть цилиндры и нужно ли их самостоятельно ставить. Заметим, что большинство зарядных кабелей для смартфонов не нуждаются в таких "аксессуарах".

Загадочными цилиндрами на кабелях являются ферритовые фильтры. Они обладают уникальными свойствами благодаря кусочкам феррита внутри. Это вещество способно захватывать электромагнитное поле и превращать его в рассеивающееся тепло.

Что за цилиндры на кабелях

Феррофильтр устраняет излишнее электромагнитное поле, генерируемое кабелем. Это помогает убрать шумовые помехи в кабеле. В результате чего повышается качество электрического сигнала, в том числе и стабильность передачи данных. Однако не все кабели нуждаются в этих полезных цилиндрах, ведь есть экранированные кабели с уже улучшенными свойствами.

Как выглядят ферритовые фильтры

Ферритовый фильтр

Однако феррофильтр можно купить и установить на нужный кабель. Это может улучшить его работу. Добавим, что феррофильтр можно использовать не только на дата-кабель, но и другие виды, например, сетевые кабели.

