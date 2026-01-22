Не просто маленька дрібничка. Для чого на кабелях зарядки є маленький циліндр

Зазвичай їх можна побачити на USB і HDMI-кабелях

Чимало людей бачили на зарядних кабелях дивні циліндри. Виявляється, вони виконують дуже корисну функцію.

"Телеграф" розповість, чому на USB і HDMI-кабелях є циліндри та чи треба їх самостійно ставити. Зауважимо, що більшість зарядних кабелів для смартфонів не потребують таких "аксесуарів".

Загадковими циліндрами на кабелях є ферритові фільтри. Вони мають унікальні властивості завдяки шматочкам фериту всередині. Ця речовина здатна захоплювати електромагнітне поле і перетворювати його в тепло, яке розсіюється.

Що за циліндри на кабелях

Феррофільтр усуває зайве електромагнітне поле, що генерується кабелем. Це допомагає прибрати шумові перешкоди в кабелі. Внаслідок чого підвищується якість електричного сигналу, зокрема і стабільність передачі даних. Однак не усі кабелі потребують цих корисних циліндрів, адже є екрановані кабелі з вже покращеними властивостями.

Як виглядають ферритові фільтри

Ферритовий фільтр

Однак феррофільтр можна купити та встановити на потрібний кабель. Це може покращити його роботу. Додамо, що феррофільтр можна використовувати не лише на дата-кабель, але і на інші види, наприклад, мережеві кабелі.

