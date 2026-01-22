Не просто маленька дрібничка. Для чого на кабелях зарядки є маленький циліндр
Зазвичай їх можна побачити на USB і HDMI-кабелях
Чимало людей бачили на зарядних кабелях дивні циліндри. Виявляється, вони виконують дуже корисну функцію.
"Телеграф" розповість, чому на USB і HDMI-кабелях є циліндри та чи треба їх самостійно ставити. Зауважимо, що більшість зарядних кабелів для смартфонів не потребують таких "аксесуарів".
Загадковими циліндрами на кабелях є ферритові фільтри. Вони мають унікальні властивості завдяки шматочкам фериту всередині. Ця речовина здатна захоплювати електромагнітне поле і перетворювати його в тепло, яке розсіюється.
Феррофільтр усуває зайве електромагнітне поле, що генерується кабелем. Це допомагає прибрати шумові перешкоди в кабелі. Внаслідок чого підвищується якість електричного сигналу, зокрема і стабільність передачі даних. Однак не усі кабелі потребують цих корисних циліндрів, адже є екрановані кабелі з вже покращеними властивостями.
Однак феррофільтр можна купити та встановити на потрібний кабель. Це може покращити його роботу. Додамо, що феррофільтр можна використовувати не лише на дата-кабель, але і на інші види, наприклад, мережеві кабелі.
