Это не дизайн: для чего на самом деле нужна щель под дверями в квартирах и домах

Даже маленький зазор у дверей способен улучшить комфорт в доме

В квартирах и домах под дверями часто можно заметить небольшую щель — и это не случайность. Она выполняет сразу несколько полезных функций.

Дело в том, что щель под дверью помогает воздуху свободно циркулировать между комнатами. Особенно это важно, если в помещении работает система отопления или кондиционер. А без щели воздух может застаиваться, а температура в разных комнатах будет сильно различаться.

Также стоит добавить, что щель под дверью облегчает движение воздуха в домах с централизованной вентиляцией или вытяжкой. Из-за этого помещения проветриваются равномерно, уменьшается влажность и риск появления плесени.

Помимо функции вентиляции, щель под дверью также может уменьшить нагрузку на технику. То есть, когда воздух может нормально циркулировать, системы отопления и кондиционирования работают эффективнее. В свою очередь, это экономить электроэнергию и продлевает срок службы техники.

При этом специалисты советуют соблюдать баланс: щель должна быть небольшой — достаточно нескольких сантиметров, чтобы она выполняла функцию вентиляции, но не пропускала слишком много холода или сквозняка.

Щель под дверями. Фото: Freepik

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему ваш котик убегает и прячется при виде пылесоса или фена.