Почему колется шерстяной свитер и как это поправить дома: интересные лайфхаки

Шерстяной свитер может стать мягким даже после правильной стирки

Для того чтобы теплый свитер не кололся, а согревал зимой есть несколько лайфхаков. В основном колются те свитера, которые неправильно стирали и сушили, или сделаные из более грубой шерсти. Однако есть несколько способов этому помочь.

Как стирать свитер, чтобы был мягким

Шерстяные вещи нужно стирать только в воде до 30 °C, желательно вручную. Нельзя использовать обычные стиральные порошки для стирки шерстяных изделий. Они разрушают волокна и делают ваш свитер жестким. Вместо этого следует использовать специальное средство или детские стиральные гели.

Шерстяные свитера

Как сделать шерстяной свитер мягким

Отметим, что некоторые народные средства потенциально могут повлиять на шерсть, поэтому перед тем, как применять ко всему свитеру, можно попытаться проверить на незаметном участке или рассмотреть другие способы без контакта с веществами. Например – заморозку.

Замораживание

Одним из способов уплотнить более жесткую шерсть является замораживание. Для этого изделие кладут в полиэтиленовом пакете в морозилку на 3-4 часа. После этого обязательно размораживают в темном месте.

Горчица

Среди советов по смягчению развести две ложки порошка в горячей воде, вымочить свитер, а после постирать с кондиционером. Обратите внимание — горчица обладает сильным красящим эффектом, поэтому вещи могут изменить цвет.

Кондиционер для волос

Кондиционер для волос бережно разглаживает чешуйки шерсти, делая материал более шелковистым. Для свитеров подойдет даже просроченный.

Глицерин

Глицерин работает так же, как и кондиционер. Их растворяют в воде и замачивают в этом свитера.

Один из производителей поделился, как правильно делать смягчение свитера кондиционером или глицерином:

в тазу или ванной (в зависимости от размера изделия) наберите прохладную воду, добавьте 225-450 мл кондиционера для волос или чайную ложку глицерина и мешайте до полного растворения, замочите свитер по меньшей мере на 30 минут (если свитер особенно жесткий, его может потребоваться замочить до четырех часов), свитер должен быть не сложен, а расправлен извлеките из тазика, собрав в воде в шарик, чтобы края не растянулись, воду слейте, снова наполните таз прохладной водой, добавьте стакан дистиллированного белого уксуса, осторожно поместите свитер в раствор и нажмите несколько раз, чтобы вода смыла остатки мыла.

Как правильно сушить шерстяной свитер

Сушилка для свитеров/ Фото: Joom

Если повесить мокрый свитер, он растянется. Если у вас нет сетчатой сушилки для свитеров – поможет сухое полотенце. Его кладут на стол, а сверху свитер. Понадобится несколько полотенец – в общем свитер сохнет от 24 до 72 часов. Каждые 8 часов его нужно переворачивать и подкладывать сухое полотенце.

