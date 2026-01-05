Почему мыльные пузыри выглядят радужными. Секрет магии простой (видео)

Чтобы они не лопались в руках, нужно надеть шерстяную перчатку

Мыльные пузыри – магия, которая увлекает как детей, так и взрослых. Особую эффектность им придает радужная окраска, которая словно "движется" по поверхности пузырька.

Мыльный пузырь – это пленка из мыльной воды, наполненная воздухом. "Телеграф" рассказывает, почему она разноцветная.

Мыльный пузырь

Стенки пузырька состоят из воды и двух слоев мыльной субстанции – внутри и снаружи. Проходя сквозь мыльную пленку, световой луч разлагается на семь цветов радуги – от красного до фиолетового.

Радужная поверхность мыльных пузырей

Пузырь из мыльной пленки кажется разноцветным благодаря интерференции – отражению лучей света от ее внешней и внутренней поверхностей.

В 1996 году фанаты Guinness World Records зафиксировали мыльный шар диаметром 1,57 м. Цвета на нем переливались минутами благодаря специальному раствору.

Можно ли заморозить мыльный пузырь

В Украину пришли морозы и самое время для интересного эксперимента – замораживания мыльных пузырей. Лучшая температура для замораживания пузырей – 7 градусов мороза.

Замороженный мыльный пузырь

Замороженный мыльный пузырь покрывается тоненькой пленкой, словно яичной скорлупой. Если на поверхность пузырька падает снежинка, он превращается в тонкую пленку льда, повторяя свой узор. Замороженные мыльные пузыри смотрятся сказочно.

