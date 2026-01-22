Его убила пуля в сердце. Как выглядит могила белоруса Жизневского, ставшего Героем Небесной Сотни

Он не дожил до своего 26-летия всего четыре дня

Ровно 12 лет назад, 22 января 2014 года в Киеве на Евромайдане погиб Михаил Жизневский — уроженец Белоруси, который стал одним из первых Героев Небесной Сотни.

Что нужно знать:

Михаил Жизневский был гражданином Беларуси, но жил в Украине

Он сотрудничал с УНА-УНСО и участвовал в Евромайдане

После его гибели в Киеве прошла панихида, а он был похоронен в Беларуси

Михаил Жизневский был гражданином Беларуси, родом из Гомеля. Получил образование по специальности газосварщик. Интересовался историей и мифологией, занимался страйкболом и восточными единоборствами.

Михаил Жизневский в детстве. Фото: gazeta.ua

Вынужденный покинуть Беларусь из-за политических обстоятельств 11 сентября 2005 года (тогда Михаилу было лишь 17 лет), жил в Украине — в Донецке, Кривом Роге и Киеве. В последние годы арендовал жилье в Белой Церкви Киевской области.

Жизневский не состоял в политических партиях, но сотрудничал с украинской националистической организацией УНА-УНСО. По правилам организации они нередко вели подпольную жизнь. Сам Михаил представлялся журналистам как Алексей, а среди соратников носил имя Локи. На Майдан он приехал в качестве командира Белоцерковской ячейки УНА-УНСО.

С первых дней Евромайдана белорус участвовал в охране акций протеста. 22 января 2014 года около 9 утра он погиб на улице Грушевского возле стадиона "Динамо" от огнестрельного ранения в сердце. До 26-летия Жизневского оставалось всего четыре дня.

Панихида по Михаилу прошла 26 января в Михайловском соборе и собрала около 10 тысяч человек. После нее его тело пронесли по улицам Владимирской, Богдана Хмельницкого и Крещатику, через Майдан Независимости к баррикадам на улице Грушевского, где он погиб. Был похоронен в Беларуси, в селе Стяг Труда Гомельского района.

26 ноября 2014 года в Киеве был установлен памятник активисту Евромайдана. В 2017 году его удостоили званием Героя Украины.

На родине у Михаила остались родители и сестра Наталья Жизневская. В апреле 2018 года из жизни ушел отец Михаила, Михаил Петрович, а спустя месяц — мама героя, Нина Жизневская.

Родители Михаила и белорусская оппозиционер Ольга Николайчик. Фото: facebook.com/volha.nikalaichyk

Сестра Наталья Жизневская. Фото: currenttime.tv

