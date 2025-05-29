Стал первой жертвой Революции Достоинства: как выглядит могила Юрия Вербицкого и как он погиб

Юрий Вербицкий не имел никакого отношения к политике

Первым убитым активистом Революции Достоинства стал львовянин Юрий Вербицкий, а не Сергей Нигоян, как считалось изначально. 50-летний мужчина не имел отношения к политике и увлекался альпинизмом, но в 2014 году, когда начался Евромайдан, не смог остаться в стороне.

"Телеграф" решил выяснить, как убили Юрий Вербицкого и где находится его могила. Мы узнали некоторые подробности его жизни.

Юрий Вербицкий — что о нем известно

Участник Революции Достоинства Юрий Вербицкий родился в 1963 году во Львове, где окончил Национальный университет "Львовская политехника". С 1994 года мужчина работал сейсмологом в Институте геофизики НАН, а в 2013 году получил научную степень кандидата физико-математических наук.

Юрий Вербицкий был сейсмологом

Юрия привлекали горные вершины, он преодолевал маршруты высшей категории сложности на Кавказе, поэтому получил первый разряд по альпинизму. В 1988 году у него родилась дочь Ульяна.

Юрий Вербицкий увлекался альпинизмом

В 2014 году, когда начался Евромайдан, Вербицкий взял отпуск и в середине января отправился в Киев, чтобы поддержать активистов. В частности Юрий помогал волонтерам на кухне, но в ночь на 21 января его ранили в глаз.

Что известно о смерти Юрия Вербицкого и как выглядит его могила

После получения ранения Юрий вместе с украинским журналистом Игорем Луценко, который во время Майдана был заместителем коменданта протестного лагеря, отправился в Александровскую больницу.

Но из медицинского учреждения они были похищены. Как рассказывал Луценко, похитители бросили их в микроавтобус и увезли в лес:

"Нас везли около часа, привезли куда-то в лес, связали руки скотчем, посадили под деревом спиной друг к другу…Когда похитители выяснили, что Юрий родом из Львова, им занялись первым. Обзывали "бендеровцем", били и пытали", — отметил журналист.

Юрия Вербицкого похитили из больницы и избили в лесу

Затем Вербицкого и Луценко развезли по разным концам леса, оставив замерзать. Но Игорю удалось через полтора часа добраться до дачного кооператива, где он попросил помощи. А вот Юрию повезло меньше. Он не смог дойти до жилых домов пару сотен метров.

Львовянина нашли мертвым рабочие лесного хозяйства. Его тело лежало рядом со знаком населенного пункта Гнедин в Бориспольском районе. На его одежде были следы скотча, он был избит, но экспертиза установила, что Юрий Вербицкий умер от переохлаждения, а имеющие травмы не могли стать причиной смерти.

Юрий Вербицкий умер от переохлаждения

В январе 2022 года замглавы управления ГБР по "делам Майдана" Артем Яблонский заявил, что было задержано двоих подозреваемых в похищении Юрия Вербицкого. Первым оказался Сергей Мысливый, его задержали в марте 2020 года. А второго подозреваемого Ивана Новотного задержали в апреле 2021 года. Сейчас они находятся в СИЗО.

Как выглядит могила Юрий Вербицкого

Похоронили Юрия Вербицкого на Лычаковское кладбище во Львове на "Поле почетных захоронений", где покоятся герои, отдавших жизнь за свободу и независимость Украины. Посмертно в 2014 году Юрия удостоили звания Герой Украины.

Юрий Вербицкий посмертно удостоен звания "Герой Украины"

"Телеграф" писал ранее, где сейчас экс-нардеп Игорь Луценко. Он был одним из лидеров Евромайдана.