Його вбила куля у серце. Як виглядає могила білоруса Жизневського, який став Героєм Небесної Сотні

Він не дожив до свого 26-річчя лише чотири дні

Рівно 12 років тому, 22 січня 2014-го у Києві на Євромайдані загинув Михайло Жизневський — уродженець Білорусі, який став одним із перших Героїв Небесної Сотні.

Що потрібно знати:

Михайло Жизневський був громадянином Білорусі, але жив в Україні

Він співпрацював з УНА-УНСО та брав участь у Євромайдані

Після його загибелі в Києві пройшла панахида, а його поховали в Білорусі

Михайло Жизневський був громадянином Білорусі, родом із Гомеля. Здобув освіту за спеціальністю газозварювальник. Цікавився історією та міфологією, займався страйкболом та східними єдиноборствами.

Михайло Жизневський у дитинстві. Фото: gazeta.ua

Вимушений залишити Білорусь через політичні обставини 11 вересня 2005 року (тоді Михайлу було лише 17 років), мешкав в Україні — у Донецьку, Кривому Розі та Києві. В останні роки орендував житло у Білій Церкві Київської області.

Жизневський не був членом політичних партій, але співпрацював з українською націоналістичною організацією УНА-УНСО. За правилами організації вони часто вели підпільне життя. Сам Михайло представлявся журналістам як Олексій, а серед соратників мав ім’я Локі. На Майдан він приїхав як командир Білоцерківського осередку УНА-УНСО.

З перших днів Євромайдану білорус брав участь в охороні акцій протесту. 22 січня 2014 року близько 9-ї ранку він загинув на вулиці Грушевського біля стадіону "Динамо" від вогнепального поранення в серце. До 26-річчя Жизневського залишалося лише чотири дні.

Панахида за Михайлом пройшла 26 січня в Михайлівському соборі та зібрала близько 10 тисяч людей. Після неї його тіло пронесли вулицями Володимирською, Богдана Хмельницького та Хрещатиком, через Майдан Незалежності до барикад на вулиці Грушевського, де він загинув. Був похований у Білорусі, у селі Стяг Праці Гомельського району.

26 листопада 2014 року в Києві було встановлено пам’ятник активісту Євромайдану. 2017 року його вшанували званням Героя України.

На батьківщині у Михайла залишилися батьки та сестра Наталія Жизневська. У квітні 2018 року з життя пішов батько Михайла, Михайло Петрович, а через місяць — мати героя, Ніна Жизневська.

Батьки Михайла та білоруська опозиціонер Ольга Миколайчик. Фото: facebook.com/volha.nikalaichyk

Сестра Наталія Жизневська. Фото: currenttime.tv

