Вместо утюга: украинка нашла легкий способ гладить вещи без света
Находчивость украинцев в сложных ситуациях не перестает удивлять
В Украине продолжаются отключения света, а потому люди уже стали приспосабливаться к таким условиях, придумывая новые бытовые лайфхаки. В сети пользователи показывают, как можно разгладить одежду с помощью обычной кастрюли с горячей водой в условиях отсутствия электроэнергии.
Соответствующее видео было опубликовано на странице viktoria_rastobina в Instagram. Автор ролика использовала лишь кастрюлю и кипяток.
Чтобы разгладить джинсы, она изначально вывернула их, затем налила в металлическую ёмкость кипяток, после чего использовала её как импровизированный утюг. Нагретое дно кастрюли позволяет разгладить складки и освежить внешний вид одежды без подключения к электросети.
"Мне кажется, что даже если будет конец света, выживут только украинцы", — подписала видео девушка.
Такой лайфхак действительно может выручить во время аварийных света или в условиях ограниченного доступа к бытовой технике. Однако при этом стоит соблюдать осторожность, чтобы не обжечься и не повредить ткань.
В комментариях под роликом украинцы оценили находчивость автора:
- "Молодец. Никогда бы не додумалась"
- "Нужно хорошо вымывать кастрюлю с другой стороны"
