Вместо утюга: украинка нашла легкий способ гладить вещи без света

Находчивость украинцев в сложных ситуациях не перестает удивлять

В Украине продолжаются отключения света, а потому люди уже стали приспосабливаться к таким условиях, придумывая новые бытовые лайфхаки. В сети пользователи показывают, как можно разгладить одежду с помощью обычной кастрюли с горячей водой в условиях отсутствия электроэнергии.

Соответствующее видео было опубликовано на странице viktoria_rastobina в Instagram. Автор ролика использовала лишь кастрюлю и кипяток.

Чтобы разгладить джинсы, она изначально вывернула их, затем налила в металлическую ёмкость кипяток, после чего использовала её как импровизированный утюг. Нагретое дно кастрюли позволяет разгладить складки и освежить внешний вид одежды без подключения к электросети.

"Мне кажется, что даже если будет конец света, выживут только украинцы", — подписала видео девушка.

Такой лайфхак действительно может выручить во время аварийных света или в условиях ограниченного доступа к бытовой технике. Однако при этом стоит соблюдать осторожность, чтобы не обжечься и не повредить ткань.

В комментариях под роликом украинцы оценили находчивость автора:

"Молодец. Никогда бы не додумалась"

"Нужно хорошо вымывать кастрюлю с другой стороны"

Комментарий из соцсети. Скриншот: Instagram

Комментарий из соцсети. Скриншот: Instagram

Комментарий из соцсети. Скриншот: Instagram

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинка показала хитрый лайфхак на случай отключений света — это необычный способ освещения дома с помощью обычного картофеля.