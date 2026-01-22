Укр

Вместо утюга: украинка нашла легкий способ гладить вещи без света

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
Читати українською
Автор
Как гладить вещи без света
Как гладить вещи без света. Фото Коллаж "Телеграфа"

Находчивость украинцев в сложных ситуациях не перестает удивлять

В Украине продолжаются отключения света, а потому люди уже стали приспосабливаться к таким условиях, придумывая новые бытовые лайфхаки. В сети пользователи показывают, как можно разгладить одежду с помощью обычной кастрюли с горячей водой в условиях отсутствия электроэнергии.

Соответствующее видео было опубликовано на странице viktoria_rastobina в Instagram. Автор ролика использовала лишь кастрюлю и кипяток.

Чтобы разгладить джинсы, она изначально вывернула их, затем налила в металлическую ёмкость кипяток, после чего использовала её как импровизированный утюг. Нагретое дно кастрюли позволяет разгладить складки и освежить внешний вид одежды без подключения к электросети.

"Мне кажется, что даже если будет конец света, выживут только украинцы", — подписала видео девушка.

Такой лайфхак действительно может выручить во время аварийных света или в условиях ограниченного доступа к бытовой технике. Однако при этом стоит соблюдать осторожность, чтобы не обжечься и не повредить ткань.

В комментариях под роликом украинцы оценили находчивость автора:

  • "Молодец. Никогда бы не додумалась"
  • "Нужно хорошо вымывать кастрюлю с другой стороны"
Комментарий из соцсети
Комментарий из соцсети. Скриншот: Instagram
Комментарий из соцсети
Комментарий из соцсети. Скриншот: Instagram
Комментарий из соцсети
Комментарий из соцсети. Скриншот: Instagram

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинка показала хитрый лайфхак на случай отключений света — это необычный способ освещения дома с помощью обычного картофеля.

Теги:
#Соцсети #Свет #Кипяток #Утюг #Лайфхак #отключения #Кастрюля