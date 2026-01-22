Замість праски: українка знайшла легкий спосіб прасувати речі без світла

Винахідливість українців у складних ситуаціях не перестає дивувати

В Україні продовжуються відключення світла, а тому люди вже стали пристосовуватися до таких умов, вигадуючи нові побутові лайфхаки. У мережі користувачі показують, як можна розгладити одяг за допомогою звичайної каструлі з гарячою водою за відсутності електроенергії.

Відповідне відео було опубліковано на сторінці viktoria_rastobina у Instagram. Автор ролика використовувала лише каструлю та окріп.

Щоб розгладити джинси, вона спочатку вивернула їх, потім налила в металеву ємність окріп, після чого використовувала її як імпровізовану праску. Нагріте дно каструлі дозволяє розгладити складки та освіжити зовнішній вигляд одягу без підключення до електромережі.

"Мені здається, що навіть якщо буде кінець світу, виживуть лише українці", — підписала відео дівчина.

Такий лайфхак може виручити під час аварійного світла або в умовах обмеженого доступу до побутової техніки. Однак при цьому варто бути обережними, щоб не обпектися і не пошкодити тканину.

У коментарях під роликом українці оцінили винахідливість автора:

"Молодець. Ніколи б не додумалася"

"Потрібно добре вимивати каструлю з іншого боку"

