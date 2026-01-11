Картофель вместо фонарика. Украинка показала хитрый лайфхак на случай отключений света (видео)

Вы не потратите ни копейки, ведь у вас уже все есть

Регулярные отключения электроэнергии заставляют украинцев проявлять изобретательность. Когда свечи закончились, а фонари разряжены, на помощь приходят подручные средства, которые найдутся на любой кухне.

В сети набирает популярность необычный способ освещения дома с помощью обычного картофеля. Лайфхаком поделилась украинка в TikTok. Она отметила, что такая "самоделка" выручит в самый критический момент, когда света нет несколько часов, а привычные источники освещения недоступны.

Как сделать свечу из картофеля

Для создания самодельного светильника вам понадобятся: картофелина, немного растительного масла и вата (или ватный диск).

Возьмите крупный или средний клубень картофеля. Сделайте в нем глубокое отверстие (чем глубже оно будет, тем устойчивее закрепится фитиль). Если под рукой нет готового фитиля, используйте обычный ватный диск. Разделите его на две части и плотно скрутите в трубочку. В качестве альтернативы можно использовать кусок марли. Вставьте ватную трубочку в отверстие в картофеле. Налейте в отверстие немного обычного растительного масла, чтобы вата пропиталась. Подожгите фитиль. Чтобы такую "свечу" было удобно переносить или ставить на поверхности, картофелину можно поместить в стакан или небольшую банку.

Напомним, что сейчас техника украинцев страдает из-за постоянных отключений электричества. Ранее мы писали, как сберечь продукты в холодильнике.