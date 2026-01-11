Укр

Картофель вместо фонарика. Украинка показала хитрый лайфхак на случай отключений света (видео)

Татьяна Кармазина
Читати українською
Свеча из картофеля
Свеча из картофеля. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Вы не потратите ни копейки, ведь у вас уже все есть

Регулярные отключения электроэнергии заставляют украинцев проявлять изобретательность. Когда свечи закончились, а фонари разряжены, на помощь приходят подручные средства, которые найдутся на любой кухне.

В сети набирает популярность необычный способ освещения дома с помощью обычного картофеля. Лайфхаком поделилась украинка в TikTok. Она отметила, что такая "самоделка" выручит в самый критический момент, когда света нет несколько часов, а привычные источники освещения недоступны.

Как сделать свечу из картофеля

Для создания самодельного светильника вам понадобятся: картофелина, немного растительного масла и вата (или ватный диск).

  1. Возьмите крупный или средний клубень картофеля. Сделайте в нем глубокое отверстие (чем глубже оно будет, тем устойчивее закрепится фитиль).
  2. Если под рукой нет готового фитиля, используйте обычный ватный диск. Разделите его на две части и плотно скрутите в трубочку. В качестве альтернативы можно использовать кусок марли.
  3. Вставьте ватную трубочку в отверстие в картофеле.
  4. Налейте в отверстие немного обычного растительного масла, чтобы вата пропиталась.
  5. Подожгите фитиль. Чтобы такую "свечу" было удобно переносить или ставить на поверхности, картофелину можно поместить в стакан или небольшую банку.
@sizovasofiaa Лайфхак без світла 🥰 #лайфхак #світло #лайфхаки #корисно #свічк ♬ оригінальний звук - Сізова Софія

Напомним, что сейчас техника украинцев страдает из-за постоянных отключений электричества.

