Картофель вместо фонарика. Украинка показала хитрый лайфхак на случай отключений света (видео)
Вы не потратите ни копейки, ведь у вас уже все есть
Регулярные отключения электроэнергии заставляют украинцев проявлять изобретательность. Когда свечи закончились, а фонари разряжены, на помощь приходят подручные средства, которые найдутся на любой кухне.
В сети набирает популярность необычный способ освещения дома с помощью обычного картофеля. Лайфхаком поделилась украинка в TikTok. Она отметила, что такая "самоделка" выручит в самый критический момент, когда света нет несколько часов, а привычные источники освещения недоступны.
Как сделать свечу из картофеля
Для создания самодельного светильника вам понадобятся: картофелина, немного растительного масла и вата (или ватный диск).
- Возьмите крупный или средний клубень картофеля. Сделайте в нем глубокое отверстие (чем глубже оно будет, тем устойчивее закрепится фитиль).
- Если под рукой нет готового фитиля, используйте обычный ватный диск. Разделите его на две части и плотно скрутите в трубочку. В качестве альтернативы можно использовать кусок марли.
- Вставьте ватную трубочку в отверстие в картофеле.
- Налейте в отверстие немного обычного растительного масла, чтобы вата пропиталась.
- Подожгите фитиль. Чтобы такую "свечу" было удобно переносить или ставить на поверхности, картофелину можно поместить в стакан или небольшую банку.
