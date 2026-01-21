В сети показали, как с помощью гирь обогреть квартиру: необычный лайфхак удивил украинцев

Некоторые усомнились в эффективности способа

Во время отключений света из-за российских атак в Украине может пропадать и отопление. Чтобы пережить холода украинцы вынуждены прибегать к лайфхакам.

Одним из способов согрется поделилась жительница Днепра в сети.

Она показала, что обогревает квартиру с помощью чугунных гирь, установленных на включенную плиту.

"12 квартал. Днепр. На видео чугунные гири. А как согреваетесь вы?", — пишет автор поста.

Лайфхак с гирями для обогрева квартиры

Справка: метод продемонстрированный на фото действительно работает из-за того, что чугунные гири накапливают тепло и на протяженнии некоторого времени могут отдавать его в комнату. Однако стоит отметить, что он также несет и риски из-за повышенной пожароопасности. Поэтому прибегать к нему следует с осторожностью и в крайних случаях.

В комментариях пользователи подтвердили, что лайфхак девушки рабочий. Однако некоторые советовать делать такое на малом газу из-за пожароопасности и в больших комнатах из-за малой эффективности (поскольку у гирь малые площади поверхностей). Также комментаторы не советуют оставлять газ надолго из-за угарного газа.

Комментарии в сети

Комментарии в сети

Комментарии в сети

Напомним, ранее мы писали о том, что ремонт в ванной можно сделать за копейки товарами из "Авроры".