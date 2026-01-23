Заменит отопление или "деньги на ветер"? В сети спорят из-за странного устройства для обогрева квартир за 1500 гривен (фото)

Самодельные обогреватели набирают популярность

Из-за постоянных обстрелов и низких температур вопрос обогрева жилья стал особенно острым. В Киеве многие жители многоэтажек оставались без тепла, поэтому люди ищут любые способы согреться.

В сети активно обсуждают альтернативные варианты обогрева квартир. Фото одного из таких устройств выложила у Threads пользователь yulyachornenka. Но стоит ли он денег, которые за него просят?

В сообщении женщина показала изделие и спросила: "Вы обогревались бы такой штукой? Как думаете эффективно?".

Каменная портативная печка

Речь идет о так называемой "каменной портативной печке", которую продают через онлайн-площадки, в частности OLX. В описании указано, что это конструкция из металлической сетки, наполненная натуральным саунным камнем. Вес изделия – от 12 до 15 килограммов.

Под камнями можно зажигать горелки

Конструкцию можно ставить на газовую плиту

Продавец отмечает, что камень хорошо накапливает тепло и медленно отдает его. Нагревать такую печку предлагают на газовой конфорке или с помощью горелок. Цена — 1500 гривен, возможен самовывоз или доставка.

Описание печки в объявлении

В комментариях мнения разделились. Часть пользователей упомянула альтернативы – биокамины, дизельные обогреватели или газовые инфракрасные приборы. Другие отнеслись к идее с иронией и даже удивлением – за что платить такие деньги. В частности, под сообщением написали: "За 1500 цилиндр из сеточки и горстка гравия?".

Некоторые пользователи посоветовали приобрести шамотный кирпич, который также долго удерживает тепло, или сделать подобную конструкцию самостоятельно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Дания отапливает дома странным способом. Мы рассказывали, как она превращает холодную морскую воду в тепло.