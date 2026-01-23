Замінить опалення чи "гроші на вітер"? У мережі сперечаються через дивний пристрій для обігріву квартир за 1500 гривень (фото)

Саморобні обігрівачі набирають популярності

Через постійні обстріли та низькі температури питання обігріву житла стало особливо гострим. У Києві чимало мешканців багатоповерхівок залишалася без тепла, тож люди шукають будь-які способи зігрітися.

У мережі активно обговорюють альтернативні варіанти обігріву квартир. Фото одного з таких пристроїв виклала у Threads користувачка yulyachornenka. Але чи вартує він грошей, які за нього просять?

У дописі жінка показала виріб та запитала: "Ви б обігрівалися такою штукою? Як думаєте ефективно?".

Кам'яна портативна пічка

Йдеться про так звану "кам’яну портативну пічку", яку продають через онлайн-майданчики, зокрема OLX. В описі вказано, що це конструкція з металевої сітки, наповнена натуральним саунним каменем. Вага виробу — від 12 до 15 кілограмів.

Під камінням можна запалювати пальника

Конструкцію можна ставити на газову плиту

Продавець зазначає, що камінь добре накопичує тепло та повільно його віддає. Нагрівати таку пічку пропонують на газовій конфорці або за допомогою пальників. Ціна — 1500 гривень, можливий самовивіз або доставка.

Опис пічки в оголошенні

У коментарях думки розділилися. Частина користувачів згадала альтернативи — біокаміни, дизельні обігрівачі або газові інфрачервоні прилади. Інші поставилися до ідеї з іронієюі навіть здивуванням — за що платити такі гроші. Зокрема, під дописом написали: "За 1500 циліндр із сіточки і жменька гравію?".

Натомість деякі користувачі порадили придбати шамотну цеглу, яка також довго утримує тепло, або зробити подібну конструкцію самостійно.

