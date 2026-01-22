Дания отапливает дома странным способом: как она превращает холодную морскую воду в тепло

Новые технологии позволяют поглощять тепло даже из холодного моря

Отопление домой является важной частью энергетики в страна, в которых есть морозы. При этом некоторые государства своим примером показывают, что добывать тепло можно даже в самых неочевидных местах.

Об этом пишет 24Канал.

Речь идет о Дании с её морскими тепловыми насосами, которые забирают низкопотенциальное тепло из морской воды и повышают его температуру для районных сетей.

Как работает тепловой насос:

Тепловая машина, устройство для переноса тепловой энергии от источника к потребителю. В отличие от самопроизвольной передачи тепла, которая всегда происходит от горячего тела к холодному, принцип действия теплового насоса основан на обратном термодинамическом цикле: устройство поглощает тепло из внешнего источника энергии (воздуха, воды, почвы) и переносит его в систему отопления для нагрева теплоносителя. Наиболее распространённая конструкция теплового насоса состоит из компрессора, теплового расширительного клапана, испарителя и конденсатора. Теплоноситель, циркулирующий внутри этих компонентов, называется хладагентом.

Известными примерами тепловых насосов являются холодильники и кондиционеры. Тепловые насосы могут использоваться как для нагревания, так и для охлаждения. Когда тепловой насос используется для нагревания, он реализует тот же тип термодинамического цикла, что и холодильник, но в противоположном направлении, высвобождая тепло в нагреваемом помещении и забирая тепло из более холодного окружающего воздуха.

Тепловой насос в Дании. Фото - журнал Тепловые насосы

В Дании тепловая энергия морской воды переводится на более высокий, пригодный для использования уровень тепловой энергии с использованием электричества. В качестве хладагента используется CO2, который более экологичен, чем другие элементы. Это особенно важно, поскольку объект расположен на берегу Ваттового моря. Хладагент необходим для транспортировки тепла. Он поглощает окружающее тепло, испаряет и отдает тепло в систему отопления. Затем он снова конденсируется, и цикл начинается снова.

Вывод:

Проекты в Эсбьерге и Копенгагене показывают, что даже холодное море – это источник тепла для десятков тысяч домов. Эти системы работают в паре с возобновляемым электричеством и снижают зависимость от ископаемого топлива.

Напомним, ранее мы писали о том, что французы отапливают дома туалетным способом.