Украинцы стали чаще покупать кирпич поштучно: и дело не в ремонте

Соцсети показали новый способ обогрева, но он опасен

Отсутствие света и тепла из-за российских ракетных ударов и морозов заставляют украинцев изобретать новые способы обогрева. Кто-то запасается свечами, кто-то покупает генераторы, а некоторые идет в строительные магазины за кирпичами.

Только эти кирпичи не для ремонта или строительства. Люди используют их как импровизированный обогреватель. Об этом в соцсети Threads написал пользователь zhumshut.

Сегодня будучи в Эпицентре, обратил внимание, как куча разных людей в Киеве покупает кирпич, к сожалению не для строительства(((, говорится в сообщении.

Фото из "Эпицентра"

Кирпич покупают поштучно

В ответ другие пользователи объяснили, что кирпич используют для обогрева. "Люди греют кирпич на плите или свечах, и он долго держит тепло. Обогреватель, который можно из кухни перенести горячим в комнату", — объясняли в комментариях.

В сети спорят: работает или нет

Под сообщением развернулась активная дискуссия. Часть пользователей поддержала идею и поделилась своим опытом. Другие же назвали метод преувеличенным или бесполезным.

Пример, как используют кирпич

Отдельные пользователи советовали начинать с простых вещей: утеплить окна, проверить уплотнители под дверью и снизить сквозняки.

В то же время в комментариях появились и советы с использованием горючего, что может представлять опасность. Эксперты предостерегают: такие эксперименты в жилом помещении могут окончиться отравлением или пожаром.

Почему эксперты не советуют греть кирпич на газе

Специалисты по пожарной безопасности не рекомендуют использовать газовые плиты в качестве обогрева жилья. В частности, биолог и эксперт по выживанию Ростислав Шикула в интервью УНИАН объяснил, чем такой способ может оказаться опасным. По его словам, во время работы газовой плиты в помещении выделяется угарный газ.

Сжигая газ в жилище, мы добавляем в атмосферу нашей комнаты угарный газ. После нагревания нужно сразу выпустить из помещения весь СО… В таком случае есть риск отравления или даже смерти, объясняет Шикула.

По его словам, искусственные материалы, в частности бетон и кирпич, могут трескаться при нагревании. Некоторые виды камней, особенно из водоемов, способны выделять опасные испарения или даже разрушаться при высокой температуре.

Эксперт подчеркнул, что при крайней необходимости для накопления тепла лучше использовать базальт или гранит. Однако даже тогда нужно строго соблюдать правила безопасности.

Сколько стоит такая "экономия"

В строительных гипермаркетах огнеупорный кирпич продается поштучно. Ее цена колеблется от 35 до 94 грн. за штуку. Именно его в комментариях советуют выбирать для контакта с открытым огнем.

Цены на огнеупорный кирпич в "Эпицентре"

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в сети спорят из-за странного устройства для обогрева квартир за 1500 гривен.