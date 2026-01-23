Українці почали частіше купувати цеглу поштучно: і справа не в ремонті

Соцмережі показали новий спосіб обігріву, але він небезпечний

Відсутність світла та тепла через російські ракетні удари та морози змушують українців винаходити нові способи обігріву. Хтось запасається свічками, хтось купує генератори, а дехто йде до будівельних магазинів за цеглинами.

Тільки ці цеглини не для ремонту чи будівництва. Люди використовують їх як імпровізований обігрівач. Про це у соцмережі Threads написав користувач zhumshut.

Сьогодні будучи в Епіцентрі, звернув увагу, як купа різних людей в Києві купує цеглу, нажаль не для будівництва(((, йдеться у дописі.

Фото з "Епіцентру"

Цеглу купують поштучно

У відповідь інші користувачі пояснили, що цеглу використовують для обігріву. "Люди гріють цеглу на плиті чи свічках, і вона тримає довго тепло. Обігрівач, який можна з кухні перенести гарячим у кімнату", — пояснювали у коментарях.

У мережі сперечаються: працює чи ні

Під дописом розгорнулася активна дискусія. Частина користувачів підтримала ідею і поділилася власним досвідом. Інші ж назвали метод перебільшеним або марним.

Приклад, як використовують цеглу

Окремі користувачі радили починати з простих речей: утеплити вікна, перевірити ущільнювачі під дверима та зменшити протяги.

Водночас у коментарях з’явилися і поради з використанням пального, що може становити небезпеку. Експерти застерігають: такі експерименти в житловому приміщенні можуть закінчитися отруєнням або пожежею.

Чому експерти не радять гріти цеглу на газі

Фахівці з пожежної безпеки не рекомендують використовувати газові плити як засіб обігріву житла. Зокрема, біолог та експерт із виживання Ростислав Шикула в інтерв’ю УНІАН пояснив, чим такий спосіб може бути небезпечним. За його словами, під час роботи газової плити у приміщенні виділяється чадний газ.

Спалюючи газ у житлі, ми додаємо у атмосферу нашої кімнати чадний газ. Після нагрівання потрібно відразу випустити з приміщення увесь СО… У такому разі є ризик отруєння або навіть смерті, пояснює Шикула.

За його словами, штучні матеріали, зокрема бетон і цегла, можуть тріскатися під час нагрівання. Деякі види каміння, особливо з водойм, здатні виділяти небезпечні випари або навіть руйнуватися при високій температурі.

Експерт наголосив, що у разі крайньої потреби для накопичення тепла краще використовувати базальт або граніт. Проте навіть тоді потрібно суворо дотримуватися правил безпеки.

Скільки коштує така "економія"

У будівельних гіпермаркетах вогнетривка цегла продається поштучно. Її ціна коливається від 35 до 94 грн за штуку. Саме її в коментарях радять обирати для контакту з відкритим вогнем.

Ціни на вогнетривку цеглу в "Епіцентрі"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у мережі сперечаються через дивний пристрій для обігріву квартир за 1500 гривень.