Українці почали частіше купувати цеглу поштучно: і справа не в ремонті
-
-
Соцмережі показали новий спосіб обігріву, але він небезпечний
Відсутність світла та тепла через російські ракетні удари та морози змушують українців винаходити нові способи обігріву. Хтось запасається свічками, хтось купує генератори, а дехто йде до будівельних магазинів за цеглинами.
Тільки ці цеглини не для ремонту чи будівництва. Люди використовують їх як імпровізований обігрівач. Про це у соцмережі Threads написав користувач zhumshut.
Сьогодні будучи в Епіцентрі, звернув увагу, як купа різних людей в Києві купує цеглу, нажаль не для будівництва(((,
У відповідь інші користувачі пояснили, що цеглу використовують для обігріву. "Люди гріють цеглу на плиті чи свічках, і вона тримає довго тепло. Обігрівач, який можна з кухні перенести гарячим у кімнату", — пояснювали у коментарях.
У мережі сперечаються: працює чи ні
Під дописом розгорнулася активна дискусія. Частина користувачів підтримала ідею і поділилася власним досвідом. Інші ж назвали метод перебільшеним або марним.
Окремі користувачі радили починати з простих речей: утеплити вікна, перевірити ущільнювачі під дверима та зменшити протяги.
Водночас у коментарях з’явилися і поради з використанням пального, що може становити небезпеку. Експерти застерігають: такі експерименти в житловому приміщенні можуть закінчитися отруєнням або пожежею.
Чому експерти не радять гріти цеглу на газі
Фахівці з пожежної безпеки не рекомендують використовувати газові плити як засіб обігріву житла. Зокрема, біолог та експерт із виживання Ростислав Шикула в інтерв’ю УНІАН пояснив, чим такий спосіб може бути небезпечним. За його словами, під час роботи газової плити у приміщенні виділяється чадний газ.
Спалюючи газ у житлі, ми додаємо у атмосферу нашої кімнати чадний газ. Після нагрівання потрібно відразу випустити з приміщення увесь СО… У такому разі є ризик отруєння або навіть смерті,
За його словами, штучні матеріали, зокрема бетон і цегла, можуть тріскатися під час нагрівання. Деякі види каміння, особливо з водойм, здатні виділяти небезпечні випари або навіть руйнуватися при високій температурі.
Експерт наголосив, що у разі крайньої потреби для накопичення тепла краще використовувати базальт або граніт. Проте навіть тоді потрібно суворо дотримуватися правил безпеки.
Скільки коштує така "економія"
У будівельних гіпермаркетах вогнетривка цегла продається поштучно. Її ціна коливається від 35 до 94 грн за штуку. Саме її в коментарях радять обирати для контакту з відкритим вогнем.
